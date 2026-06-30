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Ethereum ist unter 1.600 Dollar gefallen, und mehr als 8 Milliarden Dollar haben in 30 Tagen die Spot-Bitcoin-ETFs verlassen. Die aktuellen Krypto News rund um Ethereum zeichnen ein Bild, das zwischen Kapitulation und Chance schwankt. Der Fear and Greed Index steht bei extremer Angst, und die Verzögerung des Glamsterdam-Upgrades auf Q3 2026 hat einen wichtigen Katalysator entfernt. Was bedeutet diese Lage für Anleger, die nach Projekten suchen, die während der Angst Kapital anziehen? Deutsche Bank warnte, dass diese Korrektur anders verlaufe, weil institutionelle Nachfrage schwinde und Privatanleger ausgeblieben seien. Dieser Artikel analysiert die Krypto News rund um Ethereum und erklärt, warum ein Presale-Projekt in dieser Phase wächst.

Krypto News zu Ethereum zeigen massive ETF-Abflüsse und schwache technische Signale

ETH handelt bei rund 1.580 Dollar, nachdem der Kurs über 8 Prozent in sieben Tagen verloren hat, laut CoinDesk. Die Marktkapitalisierung liegt bei 190 Milliarden Dollar, und das Allzeithoch von 4.946 Dollar scheint weit entfernt. Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten in vier Wochen 880 Millionen Dollar an Abflüssen, während die 17-tägige Abflussserie erst kürzlich endete. Bitcoin-ETFs verloren im Juni insgesamt rund 8 Milliarden Dollar, was den gesamten Kryptomarkt unter Druck setzte.

Die Verzögerung des Glamsterdam-Upgrades auf Q3 2026 entfernte einen wichtigen Kurzfrist-Katalysator für ETH. Acht hochrangige Mitglieder verließen die Ethereum Foundation Anfang Juni, was Fragen zur Koordination der kommenden Upgrades aufwarf. Laut CoinGecko liegt der RSI-Wert nahe der überverkauften Zone, was auf nachlassenden Verkaufsdruck hindeutet. Standard Chartered hält an einem Jahresendziel von 4.000 Dollar für ETH fest, eine Einschätzung, die vom aktuellen Niveau über 150 Prozent Aufwärtspotenzial impliziert.

Ein 2x-Ertrag von 1.580 Dollar erfordert einen ETH-Kurs von 3.160 Dollar, ein Ziel, das laut aktuellen Krypto News kein großer Prognosedienst vor Ende 2027 erwartet. Die Abflüsse aus ETFs zeigen, dass institutionelle Anleger Risiko abbauen, nicht aufbauen. In einem Markt, in dem selbst die zweitgrößte Kryptowährung unter Abgabedruck steht, wächst das Interesse an Projekten, die während der Angst Kapital anziehen und bereits fertige Produkte bieten.

Pepeto als Netzwerk, das Kapital sammelt, während Märkte bluten

Die Krypto News berichten über Abflüsse, und genau in diesem Umfeld bilden sich die stärksten Einstiege. Während ETH unter dem Gewicht institutioneller Verkäufe leidet, baut Pepeto seine Basis in der Stille auf. Das Muster wiederholt sich in jedem Zyklus. Projekte mit echten Produkten, die während der Angst wachsen, werden nach dem Listing beachtet.

Was Pepeto von anderen laufenden Presales unterscheidet, ist das fertige Handelsnetzwerk anstelle einer Roadmap mit Versprechen. Das Netzwerk schützt die Gelder der Nutzer in einem Markt, in dem die wenigsten Käufer einen sauberen Vertrag von einem Drain unterscheiden können. Mit PepetoSwap für gebührenfreies Trading und einer Cross-Chain-Brücke, die Token ohne Kosten zwischen Netzwerken bewegt, deckt Pepeto die wichtigsten Handelsfunktionen in einem System ab.

Swap und Brücke arbeiten zusammen in einem geschlossenen Netzwerk, das Tausch, Transfer und Schutz in einem Ablauf verbindet. SolidProof hat vor dem Presale-Start die vollständige Codebasis geprüft und die Vertragssicherheit unabhängig bestätigt, was Nutzern eine externe Sicherheitsgarantie gibt. Diese Werkzeuge ermöglichen gebührenfreies Trading, das Überbrücken von Vermögenswerten über Chains ohne Kosten und den Erhalt eines größeren Anteils des eigenen Kapitals. Genau deshalb zieht Pepeto Day-Trader an, die saubere Einstiege suchen, und langfristige Halter, die auf echten Nutzen setzen.

Der Gründer, der den ursprünglichen Pepe Coin von Grund auf erschuf, entwickelte Pepeto. Der originale Pepe-Token erreichte eine Bewertung im Milliardenbereich allein durch seinen Bekanntheitsgrad. Pepeto hat bereits einen Swap und eine Brücke im laufenden Betrieb, was die Ausgangslage über die des ursprünglichen Pepe Coin hebt. Mit einem Preis von 0,0000001871 Dollar und über 10 Millionen Dollar an gesammeltem Kapital während des härtesten Nachrichtenzyklus dieses Jahres sehen Analysten nach dem Binance-Listing erhebliches Potenzial.

Krypto News zeigen Angst bei Ethereum, doch Pepeto sammelt weiter leise Kapital

Die Krypto News zeigen Milliarden, die ETFs verlassen, und große Coins, die unter Druck stehen. Pepeto sammelt dennoch weiter Kapital, weil die Wallets dahinter ihre Entscheidung bereits getroffen haben. Über 10 Millionen Dollar, die während der Angst eingesammelt wurden, bestätigen, dass Überzeugung vorhanden ist. Den Wallets zu folgen, die in vergangenen Korrekturen früh eingestiegen sind, hat sich historisch als eine der stärksten Strategien erwiesen. Die Phasen des Presales schließen sich schneller als zuvor, und frühes Handeln könnte den Unterschied zwischen Teilnahme und Bedauern ausmachen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was bedeuten die aktuellen Krypto News für Ethereum-Käufer?

Die Krypto News zeigen, dass ETH über 8 Prozent in einer Woche verloren hat und Spot-ETFs massive Abflüsse verzeichnen. Das Glamsterdam-Upgrade wurde auf Q3 2026 verschoben, was einen wichtigen Katalysator entfernt hat. Standard Chartered hält an einem Ziel von 4.000 Dollar fest, aber vom aktuellen Niveau bei 1.580 Dollar ist der Weg dorthin lang und unsicher.

Warum wächst Pepeto trotz des Marktabschwungs weiter?

Intelligente Wallets steigen während der Angst ein, weil Presale-Preise fixiert bleiben. Pepeto hat durch SolidProof geprüfte Verträge und Handelsprodukte, die bereits im Betrieb sind, was großen Käufern Vertrauen gibt. Über 10 Millionen Dollar, die während des schlimmsten ETF-Abflusszyklus des Jahres eingesammelt wurden, zeigen, wo erfahrenes Kapital den Wert sieht. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.