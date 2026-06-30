Rund 30 Prozent notiert der Goldpreis mittlerweile unter seinem Allzeithoch bei rund 5.600 US-Dollar aus dem Januar. Eine größere Gegenbewegung oder Bodenbildung blieb bislang aus. Doch am Dienstag kam es zu einer interessanten Kursbewegung, die den Bullen neuen Mut verleihen dürfte.In den frühen Morgenstunden sah es noch danach aus, als würde sich die Misere der vergangenen Tage und Wochen fortsetzen - der Preis pro Unze fiel erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Dollar und sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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