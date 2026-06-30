© Foto: Kurt Amthor - imageBROKER.comTech-Hype, Iran-Risiko, hohe Bewertungen: Strategen sehen im zweiten Halbjahr weiter Chancen - doch bei Aktien, Gold und Anleihen lauern entscheidende Stolperfallen. So sehen Anlysten das zweite Halbjahr 2026. Am Mittwoch beginnt das zweite Halbjahr 2026: Wie werden sich die Börsen in der zweiten Jahreshälfte entwickeln? Das Handelsblatt hat die Halbjahresausblicke großer Banken und Fondshäuser genauer untersucht. Das Fazit lautet: Trotz Iran-Krieg, Inflationsdruck, Zinssorgen und jüngster Turbulenzen im Tech-Sektor sehen die Strategen an den Börsen weiterhin Chancen. Aktien: So blicken Analysten auf das zweite Halbjahr 2026 Die wichtigste Botschaft lautet: Gewinne schlagen Angst. So liegt …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,DE0008467XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,DE0001135XXX,DE0001135XXX,GB00BP5FTXXX,DE000BU2ZXXXDen vollständigen Artikel lesen
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