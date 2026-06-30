Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Apple Speicherchips vom chinesischen Hersteller CXMT kaufen möchte. Dafür will sich der US-Tech-Riese nun die Erlaubnis der Trump-Regierung einholen. Während Apple mit diesem Schritt seine Kosten senken möchte, hält ein US-Senator dieses Vorgehen für brandgefährlich.• Apple will chinesische Speicherchips von CXMT kaufen - und holt sich dafür grünes Licht aus Washington• Steigende Chip-Preise setzen den iPhone-Konzern unter Kostendruck• Ein US-Senator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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