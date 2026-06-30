Gerade rechtzeitig vor Fristablauf am 1. Juli 2026 erhält STOKR die Autorisierung der CSSF und gesellt sich zu einer kleinen Gruppe von Kryptowert-Firmen, die in der EU unter einem einzigen, harmonisierten System operieren dürfen.

STOKR, die in Luxemburg ansässige Plattform für digitale Wertpapiere, hat die Autorisierung der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) unter der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) und dem Gesetz vom 10. November 2009 über Zahlungsdienste erhalten und damit seine Lizenzen als Crypto-Asset Service Provider (CASP) und Payment Institution (PI) knapp über eine Woche vor dem Ablauf der MiCAR-Durchsetzungsfrist am 1. Juli 2026 erhalten.

Digitale Wertpapiere fallen im Gegensatz zum Zahlungsabschnitt nicht in den Geltungsbereich von MiCAR. Um Kryptowerte und Stablecoins im Rahmen von Zeichnung und Einlösung für Kunden in Empfang nehmen, aufbewahren und transferieren zu können, benötigt eine Plattform jedoch eine CASP-Lizenz gemäß MiCAR und eine PI-Lizenz. Ohne diese Autorisierung kann eine Plattform zwar digitale Wertpapiere emittieren, aber das Kapital nicht bewegen.

Die Übergangszeit für MiCAR läuft am 30. Juni 2026 ab, aber eine erhebliche Zahl von Kryptowertanbietern in ganz Europa wartet noch immer auf die notwendige Autorisierung, um in der EU operieren zu dürfen. Eine ganze Reihe davon muss ihre Dienste womöglich suspendieren.

Mit der Autorisierung erhält STOKR eine CASP-Lizenz sowie eine PI-Lizenz. Damit ist STOKR berechtigt, seine Dienste in allen 27 EU-Mitgliedstaaten unter einem einzigen, harmonisierten Rechtsrahmen anzubieten. Mit der CASP-Lizenz ist STOKR berechtigt, Kryptowerte aufzubewahren, zu verwalten und zu transferieren; mit der PI-Lizenz kann STOKR Zahlungstransaktionen, Kreditüberweisungen und Daueraufträge ausführen und die Aufbewahrung und Überweisung von Stablecoins für Zeichnungszahlungen, Einlösungen und Ausschüttungen an Investoren in der regulierten Infrastruktur von STOKR unterstützen.

Für die Kunden schließt sich damit eine Lücke. Fondsmanager und Verwalter, die neue tokenisierte Wertpapierprodukte einführen, können beide Seiten einer Transaktion über STOKR abwickeln, und zwar nicht nur die Aufbewahrung und Überweisung von Kryptowerten, sondern auch die damit verbundenen Zahlungsabschnitte in Stablecoins. Hinzu kommt die Erfahrung von STOKR mit der Tokenisierung, und alles innerhalb einer einzigen regulierten Einheit und ohne separate Verwahrungs- und Zahlungsanbieter.

Neuer Standard für Digitalwertdienste auf institutionellen Kapitalmärkten

Vermögensverwalter, die in den Raum für digitale Wertpapiere eintreten, brauchen mehr als nur Technologie. Die benötigen regulierte Prozesse, überwachte Aufbewahrung und eine Gegenpartei, die den vollen Transaktionslebenszyklus von der Zeichnung bis zur Einlösung und Auszahlung managen kann.

Die von STOKR speziell errichtete Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und digitale Wertpapiere stellt jetzt genau das Gewünschte bereit: Zeichnungszahlungen, Einlösungen und Anlegerausschüttungen, die in Kryptowerten abgewickelt werden, einschließlich Stablecoins, innerhalb einer einzigen autorisierten Einheit, die die EU-Anforderungen hinsichtlich operationaler Resilienz und Auflageneinhaltung erfüllt.

STOKR nahm seinen Betrieb im Jahr 2018 in Luxemburg auf und wählte diesen Rechtsraum als Grundlage für den Aufbau einer regulierten Kapitalmarktinfrastruktur in Europa. Als Mittelpunkt der europäischen Fondsbranche und größtes Domizil für Investmentfonds mit verwalteten Vermögenswerten von über 8,3 Billionen Euro (Stand: Ende 2025) bietet Luxemburg modernste Strukturierungsfähigkeiten, fundierte Kapitalmarktexpertise und ein regulatorisches Umfeld, das Innovation aktiv unterstützt. Fast acht Jahre später macht sich diese Grundlage weiterhin bezahlt.

Seit 2018 hat STOKR Transaktionen mit Kryptowerten und Stablecoin in institutionellem Umfang ausgeführt und erhebliche Realwert-Auszahlungen (RWA) erleichtert. Die CASP- und die PI-Lizenz formalisieren diese Erfahrung innerhalb einer einzigen beaufsichtigten Einheit.

Tobias Seidl, Mitbegründer und CEO von STOKR, sagte dazu:

"Wir sind sehr stolz darauf, eine der anspruchsvollsten Lizenzen der Welt erhalten zu haben. Jetzt können Vermögensmanager und Verwalter unsere Fähigkeiten für Stablecoin- und Kryptotransfer und Aufbewahrung für ihre Tokenisierungsprodukte in Anspruch nehmen und die Vermögenswert- und Zahlungsseite in einer regulierten Einheit zusammenführen."

Über STOKR

STOKR ist eine regulierte Plattform für digitale Wertpapiere, die die Tokenisierung realer finanzieller Vermögenswerte ermöglicht. STOKR bietet gebrauchsfertige Lösungen, die alle Elemente institutionsfähiger Asset-Tokenisierung, intelligentes Kontraktmanagement, AML/KYC-Verifizierung, Zahlungsschienen und Verwahrung (Fiat und Krypto), Sekundärmarktintegration und Verwaltung des gesamten Lebenszyklus digitaler Wertpapiere umfasst. Die Infrastruktur von STOKR hat bisher Anlegerauszahlungen im Wert von über 312 Millionen USD verarbeitet und verwaltet derzeit mehr als 1,3 Milliarden USD an aktiven digitalen Wertpapieren.

STOKR ist seit 2018 von Luxemburg aus tätig und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) als Crypto-Asset Service Provider (CASP) und Zahlungsinstitution (PI) gemäß dem Gesetz vom 10. November 2009 reguliert. Das Unternehmen kombiniert eine Kapitalmarktinfrastruktur mit einer verteilten Hauptbuchtechnologie, um die institutionelle Verschiebung in Richtung auf digitale Vermögenswerte zu unterstützen. STOKR operiert im Einklang mit der DORA-Verordnung der EU (Digitale operationale Resilienz) und besitzt die Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 für Informationssicherheitsmanagement.

The future of capital markets. Today.

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