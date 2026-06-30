Der Sportartikelhersteller Nike wird am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlichen. Da sich die Aktie bereits seit 2022 in einem Abwärtstrend befindet und mittlerweile wieder auf dem Niveau von 2014 notiert, wäre ein positiver Impuls aus Sicht der Bullen dringend notwendig.• Nike legt am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen vor - die Aktie steckt seit 2022 im Abwärtstrend• Was Analysten beim Umsatz, der Marge und dem Gewinn je Aktie erwarten• Zwischen Kaufempfehlung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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