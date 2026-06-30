Bisher galt es als ausgemachte Sache, dass die Sonne sich am Ende ihrer Lebenszeit so weit aufblähen wird, dass sie die Erde verschluckt. Neue Berechnungen zeigen aber, dass die Erde letztlich mit dem Schrecken davonkommen könnte. In rund fünf Milliarden Jahren wird die Sonne ihren nuklearen Brennstoff verbraucht haben und sich in einen aufgeblähten Roten Riesen verwandeln. Merkur und Venus dürften dann ziemlich sicher von ihr verschlungen werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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