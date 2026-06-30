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Der XRP Kurs ist am 26. Juni 2026 auf 1,03 Dollar gefallen und hat damit den schwächsten Wochenwert unter allen großen Kryptowährungen markiert. Innerhalb von sieben Tagen verlor der Token fast acht Prozent an Wert. Die psychologisch wichtige 1-Dollar-Marke rückt in greifbare Nähe und könnte bei einem Bruch weitere Verkaufswellen auslösen. Der CLARITY Act steckt im US-Senat fest, nachdem rund 100 katholische Bischöfe sich öffentlich gegen das Gesetz ausgesprochen haben. Gleichzeitig meldet Ripple die Expansion des Stablecoins RLUSD nach Japan und hat eine vorläufige MiCA-Lizenz für Europa erhalten. Diese gemischten Signale werfen eine zentrale Frage auf. Reichen regulatorische Fortschritte allein aus, um den XRP Kurs aus der Abwärtsspirale zu befreien? Oder braucht es einen völlig anderen Ansatz, um in diesem Marktumfeld echte Rendite zu erzielen? Dieser Artikel analysiert die aktuelle Lage und zeigt, wohin informiertes Kapital in diesen Wochen fließt.

XRP Kurs unter Druck weil der CLARITY Act stockt und die 1-Dollar-Marke wackelt

Der XRP Kurs notiert am 27. Juni bei rund 1,05 Dollar, nachdem er am Vortag ein Intraday-Tief von 1,01 Dollar erreicht hatte. Das entspricht einem Monatsrückgang von über 20 Prozent und einem Abstand von 72 Prozent zum Allzeithoch bei 3,67 Dollar vom Juli 2025. Der RSI liegt laut Finanznachrichten bei überverkauften 27,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 64 Milliarden Dollar bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 2,47 Milliarden Dollar. Ein Tagesschluss unter der 1-Dollar-Marke würde den Weg in Richtung 0,95 Dollar öffnen. Auf der Oberseite müsste XRP die 1,34-Dollar-Marke auf Tagesschlussbasis zurückerobern, um die nächste Widerstandszone bei 1,45 Dollar anzuvisieren.

Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats passiert, doch rund 100 katholische Bischöfe haben sich in einem Brief gegen das Gesetz ausgesprochen und die politische Unsicherheit vergrößert. Die nächste Anhörung am 17. Juli wird zum entscheidenden Kontrollpunkt für den XRP Kurs. Gleichzeitig hat Ripple laut BTC-ECHO den Stablecoin RLUSD nach Japan gebracht und eine vorläufige MiCA-Lizenz für Europa erhalten. Die Spot-XRP-ETFs verzeichneten seit November 2025 kumuliert 1,43 Milliarden Dollar an Zuflüssen, wobei der Mai mit 131,94 Millionen Dollar einen Monatsrekord setzte. Trotz dieser Zuflüsse bleibt der Kurs unter Druck, was die Diskrepanz zwischen Zuflüssen und Preisentwicklung verdeutlicht.

Analysten sehen kurzfristig eine Spanne von 1,03 bis 1,20 Dollar für den XRP Kurs. Changelly prognostiziert für Dezember 2026 einen Durchschnitt von 1,46 Dollar, während CoinCodex ein Jahresendziel von 1,63 Dollar nennt. Selbst eine Erholung auf 1,20 Dollar entspräche einem Gewinn von rund 16 Prozent. Das ist ein solides Ergebnis für geduldige Anleger, aber weit entfernt von der Art Rendite, die ein Portfolio mit einer einzigen Position grundlegend verändern kann. Genau diese Lücke hat in den vergangenen Wochen frisches Kapital in eine ganz andere Richtung gelenkt.

Pepeto als Alternative zum langsamen XRP Kurs Wachstum

Während der XRP Kurs auf regulatorische Meilensteine und ETF-Zuflüsse setzt, suchen einige Anleger nach Projekten, die ihre Rendite nicht über Jahre aufbauen, sondern über ein einzelnes Listing-Ereignis freisetzen. In genau diesem Spannungsfeld hat Pepeto Aufmerksamkeit gewonnen. Analysten beobachten den Token als eines der Projekte im Frühstadium, das in prozentualen Gewinnen die großen Coins dieses Zyklus übertreffen könnte. Der Grund liegt in der Kombination aus einem niedrigen Einstiegspreis und einem bevorstehenden Listing-Ereignis, das den Marktwert neu definieren würde.

Bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar hat Pepeto bereits über 10 Millionen Dollar von Käufern eingesammelt, die verstehen, was regulatorische Meilensteine allein nicht ändern können. Die größten Gewinne entstehen durch den Einstieg vor einem Listing, nicht durch jahrelanges Halten danach. Was die Nachfrage antreibt, ist kein Hype, sondern eine funktionierende Handelsplattform. Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Kapital über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Transfergebühren bewegt.

Ein Risiko-Scanner prüft jeden Smart Contract, bevor eine Position eröffnet wird. Käufer sehen damit genau, was sie eingehen, bevor auch nur ein Token den Besitzer wechselt. Der Gründer des originalen Pepe-Coins leitet jeden Schritt der Entwicklung persönlich. Ein ehemaliger Binance-Experte bringt Börsenerfahrung ein, die den meisten Presale-Teams vollständig fehlt. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, sodass jedes investierte Wallet auf einer auditierten Grundlage steht.

Analysten projizieren Pepeto weit über Coins hinaus, die nur auf ihren Namen setzen, weil das Produkt hinter dem Token bereits funktioniert und nicht nur versprochen wird. Beobachter nennen mögliche Vervielfachungen nach dem Binance-Listing, wobei der breitere Marktzyklus 2026 diese Zahlen weiter verstärken könnte. Der Presale füllt sich mit jedem Abschnitt schneller. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich einen Preis, der nach dem Start des öffentlichen Handels dauerhaft verschwinden wird.

Was der XRP Kurs bestätigt und wo der eigentliche Einstieg jetzt liegt

Der XRP Kurs bestätigt, dass die Erholung, auf die Ripple-Anleger gewartet haben, in der zweiten Jahreshälfte 2026 einsetzen könnte. XRP bleibt einer der etabliertesten und institutionell am stärksten gestützten Werte im gesamten Markt. Doch gemessen an den Renditen, die ein einzelnes Listing-Ereignis noch freisetzen kann, bietet Pepeto das, was Ripple bei 1,05 Dollar nicht mehr leisten kann. Mit über 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital, einer funktionierenden Handelsplattform über drei Blockchains und dem Binance-Listing am Horizont zeigt pepetocoin.com, wohin das Kapital gerade fließt, solange der Einstieg noch offen ist.

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Besuchen Sie Pepeto, bevor die aktuelle Presale-Phase endet und der Einstiegspreis endgültig steigt.

Was bedeutet der Rückgang des XRP Kurs für den Kryptomarkt?

Der Rückgang des XRP Kurs auf 1,03 Dollar spiegelt den breiteren Abverkauf wider, der durch stockende Regulierung und sinkende Risikobereitschaft ausgelöst wurde. Die Spot-XRP-ETFs verzeichneten zwar kumuliert 1,43 Milliarden Dollar an Zuflüssen, doch die politische Blockade des CLARITY Act durch den Widerstand von über 100 Bischöfen verzögert die regulatorische Klarheit. Analysten sehen kurzfristig eine Spanne von 1,03 bis 1,20 Dollar, wobei ein Bruch unter die 1-Dollar-Marke weitere Verluste Richtung 0,95 Dollar eröffnen könnte.

Warum zieht Pepeto gerade jetzt frisches Kapital an?

Pepeto verbindet den Gründer des originalen Pepe-Coins mit einer von SolidProof durchgeführten Prüfung des gesamten Codes und funktionierenden Handelswerkzeugen über drei Blockchains. Die auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbare Presale-Position bietet einen Einstiegspreis, der nach dem Binance-Listing dauerhaft verschwinden wird. Über 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital während der tiefsten Angstphase 2026 zeigen die Überzeugung der frühen Käufer.