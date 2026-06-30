© Foto: Dall-EAMD-Aktie auf Rekordhoch: Wells Fargo hebt Kursziel auf 615 Dollar an und erwartet für 2026 ein Umsatzplus von 68 Prozent im Serverchip-Geschäft. Der Grund: Die KI-Nachfrage nimmt weiter Fahrt auf.Advanced Micro Devices hat am Dienstag ein neues Allzeithoch markiert. Die Aktie legte an einem einzigen Handelstag um 7,9 Prozent auf 591,95 US-Dollar zu und überschritt erstmals die Marktkapitalisierungsschwelle von 900 Milliarden US-Dollar. Damit rückte AMD in der Rangliste der wertvollsten US-Konzerne auf Platz 13 vor und ließ dabei nach Daten von Dow Jones Die Großbank JPMorgan Chase und Einzelhandelsriese Walmart hinter sich. Treiber des Kursanstiegs ist ein frisches Analystenurteil aus dem …
Enthaltene Werte: US0079031078Den vollständigen Artikel lesen
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