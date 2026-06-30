XRP Prognose nach dem Absturz auf 1,06 Dollar während XRP-ETFs weiter Kapital anziehen

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XRP verlor innerhalb einer Woche 8 Prozent und handelt aktuell bei 1,06 Dollar. Seit dem Januarhoch von rund 2,40 Dollar hat der Token über 56 Prozent an Wert eingebüßt. Gleichzeitig halten sieben Spot-XRP-ETFs Vermögenswerte im Wert von rund 990 Millionen Dollar, die auch während der breiteren Marktflucht Zuflüsse verzeichneten. Die XRP Prognose hängt stark vom CLARITY Act ab, der vor der Sommerpause des Senats zur Abstimmung kommen könnte. CryptoNews prognostiziert einen XRP-Kurs zwischen 1,20 und 1,30 Dollar bis Ende 2026, während Standard Chartered sein Ziel auf 2,80 Dollar gesenkt hat. Der RSI liegt im überverkauften Bereich und signalisiert, dass der Verkaufsdruck sich erschöpfen könnte. Trotz dieser Signale bleibt die Erholung von 1,06 Dollar auf 2,80 Dollar ein Prozess, der Geduld erfordert. Anleger, die eine schnellere Rendite suchen, richten ihren Blick auf andere Einstiege. Dieser Artikel analysiert die XRP Prognose und zeigt, welche Alternative informierte Anleger aktuell verfolgen.

XRP Prognose im Spannungsfeld zwischen ETF-Zuflüssen und Kursverlusten

XRP-ETFs zogen in der Woche zum 12. Juni 10,68 Millionen Dollar an Zuflüssen an, während Bitcoin-, Ethereum- und Solana-Fonds gleichzeitig Nettoabflüsse verzeichneten. Laut Coinbase liegt der aktuelle XRP-Kurs bei 1,06 Dollar nach einem wöchentlichen Rückgang von 8 Prozent. Der Altcoin-Abverkauf drückte XRP unter seine Februar-Unterstützungszone. Sieben Spot-ETFs halten insgesamt 938 Millionen Token im Wert von etwa 990 Millionen Dollar. Trotz dieser institutionellen Nachfrage hat der Kurs nicht darauf reagiert, was die Frage aufwirft, ob ETF-Zuflüsse allein den Abwärtstrend umkehren können.

Die XRP Prognose hängt maßgeblich vom regulatorischen Umfeld ab. Der CLARITY Act hat seine größte verfahrenstechnische Hürde genommen und steht auf dem legislativen Kalender des Senats. Laut CoinCodex liegt der RSI bei überverkauften Niveaus, die historisch oft kurzfristigen Erholungen vorausgingen. Changelly prognostiziert eine Erholung auf 1,25 Dollar bis Juli 2026. Standard Chartered hat sein Jahresziel von 8 Dollar auf 2,80 Dollar gesenkt, sieht aber langfristig 28 Dollar bis 2030. Selbst das optimistische Ziel von 2,80 Dollar bedeutet von aktuellen Niveaus nur eine Rendite von etwa 2,7x über Monate.

Die XRP Prognose trägt mittel- bis langfristig Versprechen, aber der Weg von 1,06 Dollar zu höheren Kursen erfordert regulatorische Klarheit, anhaltende ETF-Zuflüsse und die Absorption der monatlichen Escrow-Freigaben von Ripple. Der CLARITY Act muss die Senatsabstimmung passieren, bevor die Sommerpause beginnt. Polymarket bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung 2026 mit rund 48 Prozent. Für Anleger, die nicht monatelang auf eine XRP-Erholung warten wollen, existiert ein anderer Einstieg. Ein Presale-Projekt bietet Werkzeuge, die bereits heute funktionieren, und zielt auf ein Listing, das den Eintrittspreis in kürzerer Zeit bewegen könnte.

Pepeto: Der Exchange-Token, der vor dem Listing funktioniert

Während XRP-Halter auf regulatorische Klarheit und ETF-Wachstum warten, um den Kurs zu heben, zieht Pepeto Kapital von Anlegern an, die einen schnelleren Weg gewählt haben. Im Gegensatz zu Token, die auf Gerichtsurteile und Regierungsabstimmungen angewiesen sind, betreibt Pepeto eine Handelsplattform, deren Werkzeuge bereits heute funktionieren.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Gebühren, und der Risikoscanner überprüft jeden Vertrag vor einem Trade, sodass Anleger wissen, was sie kaufen, bevor sie sich festlegen. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Entwicklungsteam und bringt Wissen aus der größten Handelsplattform im Kryptobereich mit. Über 10 Millionen Dollar, die in einem Monat eingegangen sind, in dem Altcoins fielen, beweisen, dass das eingesetzte Kapital informiert ist. Der Gründer des ursprünglichen Pepe-Coins brachte diesen Token auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar ohne ein einziges funktionierendes Produkt.

Diesmal steht eine vollständige Handelsplattform hinter dem Presale. SolidProof hat jede Ebene des Codes geprüft und verifiziert, was Anlegern eine unabhängig bestätigte Sicherheitsgrundlage bietet, bevor sie Kapital einsetzen. Analysten projizieren eine Art Ausbruch, der frühe Positionen in Renditen verwandeln könnte, auf die XRP-Halter seit Jahren warten. Die XRP Prognose könnte sich nach oben entwickeln, aber Anleger, die jetzt in Pepeto einsteigen, handeln auf dasselbe Signal, auf das frühe Pepe-Käufer reagierten, bevor die breite Masse es bestätigte.

Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001871 Dollar, und jede gesicherte Position trägt einen Einstieg, den XRP bei 1,06 Dollar von einem einzigen Listungsereignis aus nicht erreichen kann. Die XRP Prognose zeigt langfristiges Potenzial, aber der Presale-Einstieg könnte die Rendite sein, die in einem kürzeren Zeitraum entsteht.

Fazit: Die XRP Prognose steigt langsam, aber der richtige Einstieg zur richtigen Zeit verändert alles

Die XRP Prognose steigt langsam von den Tiefständen bei 1,06 Dollar, aber der Markt hat die größten Renditen immer dem Kapital gezahlt, das vor dem Ereignis ankam. Pepeto ist der Presale, der dieses Kapital gerade sammelt. Pepe ging von null auf 11 Milliarden Dollar und jeder frühe Anleger sagt dasselbe, er wünschte, er hätte mehr gekauft. Derselbe Gründer hat Pepeto diesmal mit einer funktionierenden Handelsplattform und einem geprüften Vertrag aufgebaut. Der XRP-Kurs könnte langfristig auf 2,80 Dollar steigen, aber ein Presale zu einem Bruchteil eines Cents braucht keine Jahre für die Rendite. Auf der Pepeto-Webseite sind über 10 Millionen Dollar an Kapital verzeichnet, das eintrat, während XRP-ETFs wuchsen und der Token trotzdem fiel. Informierte Anleger sehen die wahre Gelegenheit möglicherweise außerhalb der Coins, die sie bereits halten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Wie lautet die XRP Prognose für den Rest von 2026?

Analysten sehen XRP bei 1,25 bis 2,80 Dollar bis Ende 2026, abhängig vom CLARITY Act und den ETF-Zuflüssen. Aktuell handelt XRP bei 1,06 Dollar mit bärischen Signalen auf den meisten Zeitebenen.

Warum steigen Anleger in Pepeto ein, während sie XRP halten?

Die offiziellen Pepeto-Website zeigt über 10 Millionen Dollar von Anlegern, die den Presale als schnelleren Renditepfad betrachten, anstatt auf die Erholung von XRP nach dem 56-Prozent-Rückgang zu warten.