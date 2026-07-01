Mit Regis erhalten Unternehmensanwender eine ChatGPT-ähnliche Oberfläche für Unternehmensrecherche, Compliance-Prüfungen, Ermittlung von Eigentumsverhältnissen, Finanzanalyse und Erstellung von Interessentenlisten gestützt auf Echtzeitdaten aus offiziellen Regierungsregistern

Global Database gab heute die Lancierung von Regis bekannt, einem neuen KI-Assistenten, der Unternehmensfragen anhand von Echtzeit-Unternehmensdaten aus offiziellen Regierungsregistern beantworten soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630847997/de/

Anders als allgemeine KI-Tools, die auf Trainingsdaten oder offene Web-Quellen angewiesen sind, ist Regis mit der strukturierten Unternehmensinformationsplattform von Global Database verbunden, die mehr als 600 Millionen Unternehmensprofile aus über 400 Regierungsregistern in mehr als 200 Ländern abdeckt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt widmet sich Global Database der Erfassung, Strukturierung und Pflege von Unternehmensdaten direkt aus Regierungsregistern auf der ganzen Welt. Mit der Lancierung von Regis präsentiert das Unternehmen diese Informationen jetzt in einem neuen Format: Über einen konversationellen KI-Assistenten, dem Benutzer Business-Fragen auf Englisch stellen können und strukturierte, durch Quellen gestützte Antworten erhalten.

Anwender können Regis zu folgenden Zwecken Fragen in natürlicher Sprache stellen:

Überprüfen von Unternehmen nach Name, Registrierungsnummer, Mehrwertsteuernummer oder Arbeitgeber-Identifikationsnummer

Prüfen von Unternehmensstatus, Gründungsdatum, registrierter Adresse und Kennungen

Ausfindigmachen von Aktionären, Muttergesellschaften, Tochterunternehmen und UBO-Ketten

Überprüfen von Finanzberichten privater und öffentlicher Unternehmen

Erstellen gezielter Unternehmenslisten nach Land, Umsatz, Mitarbeiterzahl, Branche, Eigentum, EBITDA, Gewinn und Wachstumskriterien

Der Assistent gibt strukturierte Antworten mit Quellenzuordnung, Zeitstempeln und Registerreferenzen zurück und hilft Anwendern auf diese Weise, Unternehmensinformationen unter Ausschluss veralteter, unvollständiger und nicht belegter Daten zu überprüfen.

"KI hat verändert, wie Menschen erwarten, auf Informationen zuzugreifen, aber Business-Daten sind etwas anderes", sagte Nicolae Buldumac, Gründerin und CEO von Global Database. "Wenn ein Team im Bereich Compliance, Vertrieb oder Risiko Fragen zu einem Unternehmen stellt, dürfen die Antworten nicht geraten sein. Sie müssen aus einer verifizierten Quelle stammen und mit Zeitstempel und Audit Trail versehen sein. Regis vereint die Einfachheit eines KI-Assistenten mit der Genauigkeit offizieller Registerdaten."

Unterstützt durch agentische KI und RAG-Architektur

Zur Sicherstellung von Halluzinationsfreiheit und absoluter Datenintegrität operiert Regis innerhalb eines Frameworks für agentische KI und Retrieval-Augmented Generation (RAG). Anstatt die Antworten gestützt auf ein einziges, isoliertes Modell zu raten, orchestriert Regis mehrere spezialisierte KI-Agenten. Diese Agenten arbeiten zusammen, um Daten im gesamten proprietären Dataset von Global Database in Echtzeit zu scannen, abzurufen und zu synthetisieren.

Regis steht kostenlos ab heute zur Verfügung. Um den KI-Agent in Aktion zu sehen und zu erfahren, wie er Ihre Umsatz- und Compliance-Workflows optimieren kann, besuchen Sie globaldatabase.com/regis.

Über Global Database

Global Database bietet Unternehmensinformationen aus erster Hand direkt aus offiziellen Regierungsregistern weltweit. Das Unternehmen hilft Betrieben dabei, Unternehmen zu überprüfen, interne Systeme anzureichern, Eigentumsstrukturen zuzuordnen, Kredit- und Compliance-Risiken zu bewerten und datengestützte Intelligence-Workflows für Verkauf und Vermarktung zu erstellen.

Die Datenplattform von Global Database deckt Unternehmensprofile, Direktoren, Aktionäre, wirtschaftlich Berechtigte (UBOs), Finanzberichte, Unternehmensverbindungen, firmografische Daten und Business-Attribute aus Registern in globalen Märkten ab.

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