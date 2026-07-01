XRP Kurs fällt unter 1,06 Dollar und testet nach 20 Prozent Monatsverlust eine kritische Marke

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Der XRP Kurs ist innerhalb von 30 Tagen um mehr als 20 Prozent gefallen und notiert am 28. Juni 2026 bei rund 1,06 Dollar. Der RSI liegt im überverkauften Bereich bei 27, ein Wert, den der Token zuletzt im Bärenmarkt 2022 erreichte. Gleichzeitig hat Ripple am 23. Juni eine vorläufige MiCA-Lizenz in Luxemburg erhalten, die den Zugang zu allen 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums eröffnet. Der CLARITY Act steht auf dem Legislativkalender des US-Senats, doch eine Gruppe von rund 100 katholischen Bischöfen hat sich öffentlich gegen das Gesetz ausgesprochen. Die Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 kumuliert 1,43 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Trotz dieser positiven Signale bleibt der XRP Kurs unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die Frage ist nun, ob die regulatorischen Fortschritte den Kurs stabilisieren oder ob der Verkaufsdruck weiter überwiegt. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Lage und zeigt, wo sich inmitten der Korrektur neue Chancen eröffnen.

XRP Kurs unter Druck trotz MiCA-Lizenz und CLARITY Act

Ripple hat am 23. Juni 2026 von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF eine vorläufige Genehmigung unter dem MiCA-Rahmenwerk erhalten. Das Unternehmen hält damit weltweit 75 regulatorische Lizenzen und gehört zu den rund 210 zugelassenen Firmen vor der Frist am 1. Juli laut Blockchain Reporter. Konkurrenten wie Binance stehen vor möglichen Ablehnungen, was Ripple einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Der XRP Kurs notiert laut Coinbase bei 1,06 Dollar nach einem Wochentief von 1,01 Dollar am 26. Juni. Das Wochenminus beträgt rund acht Prozent und der Monatsverlust liegt bei über 20 Prozent. Die Marktkapitalisierung ist auf etwa 64 Milliarden Dollar gesunken. Das 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 2,47 Milliarden Dollar, was auf aktiven Verkaufsdruck hindeutet.

Die Monte-Carlo-Simulation von Yahoo Finance ergibt eine Basisspanne von 1,26 bis 1,46 Dollar für Juni. Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von 1,46 Dollar bis Dezember 2026. Selbst eine Erholung auf 1,20 Dollar entspricht einem Gewinn von rund 16 Prozent. Das sind solide Zahlen für langfristige Anleger, doch sie verändern ein Portfolio nicht grundlegend aus einer einzigen Position heraus.

Der CLARITY Act und RLUSD geben dem Token eine stabile Grundlage, doch das Wachstum bleibt schrittweise und an politische Entscheidungen gebunden. In einem Markt, der auf regulatorische Klarheit wartet, suchen Anleger nach Einstiegspunkten, die von einem einzelnen Ereignis profitieren und nicht von monatelangen Senatsabstimmungen abhängen. Genau diese Art von Einstieg existiert derzeit an anderer Stelle im Markt.

Pepeto als Presale-Einstieg während der XRP-Korrektur

Die regulatorische Klarheit, die den Token langfristig stützt, erreicht den breiteren Markt in einer Phase, in der Kapital gezielt in frühe Projekte fließt. Während Ripple auf politische Meilensteine wartet, hat ein Presale im Meme-Coin-Segment bereits über 10 Millionen Dollar eingesammelt. Die Geschwindigkeit dieser Zuflüsse zeigt, dass erfahrene Wallets den gleichen Rückenwind sehen, der beide Segmente nach oben treiben könnte.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Projekt mit einer eigenen Börse, die Käufern kostenlose Vertragsüberprüfungen und gebührenfreie Transfers über verschiedene Blockchains bietet. Der Pepeto-Token funktioniert als Werkzeug innerhalb dieser Börse. Käufer nutzen den Risiko-Scanner, um Verträge vor jedem Kauf zu prüfen, und die Bridge, um Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten zu bewegen. Pepeto hält 420 Billionen Token zum Preis von 0,0000001871 Dollar im Presale, der über 10 Millionen Dollar gesichert hat.

Der Architekt von Pepeto hat auch den ursprünglichen Pepe-Coin geschaffen, der mit dem gleichen Angebot von 420 Billionen Token eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte, ohne dabei über Börsentools zu verfügen. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Entwicklungsteam. SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was Käufern eine unabhängig bestätigte Sicherheitsgrundlage bietet.

Der XRP Kurs zeigt, wie regulatorische Meilensteine Token nach oben bewegen können, und Pepeto steht vor einem Listing, das eine vergleichbare Wirkung in einem einzigen Ereignis entfalten könnte. Der ursprüngliche Pepe brachte seinen frühen Unterstützern Ergebnisse, die viele im Nachhinein als unzureichend genutzt betrachten. Pepeto liefert das gleiche Angebot vom gleichen Architekten mit einer funktionierenden Börse. Das Listing setzt die Frist, und wenn es eintrifft, verschwindet der Presale-Einstieg dauerhaft.

Fazit zum XRP Kurs: Erholung möglich, doch die Presale-Uhr läuft

Der XRP Kurs deutet auf Gewinne hin, die von der MiCA-Genehmigung und dem CLARITY Act angetrieben werden, doch die ersten XRP-Käufer, die 2017 aus 500 Dollar rund 87.000 Dollar machten, warteten nicht auf regulatorische Klarheit. Sie stiegen früh ein, und das Timing bestimmte die Ergebnisse. Stunden früher beim richtigen Einstieg zu sein, ist der Unterschied zwischen Vermögensaufbau und dem Aufpreis nach dem Listing. Pepeto ist der Ort, an dem dieses Timing gerade zählt, weil der gleiche Architekt, der einen 11-Milliarden-Dollar-Token aus dem Nichts erschuf, hinter einer bereits laufenden Börse steht. Auf pepetocoin.com fließt Kapital, solange der Presale-Preis noch existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sagt der aktuelle Kurs nach der MiCA-Lizenz aus?

Changelly prognostiziert 1,46 Dollar und CoinCodex sieht bis zu 1,64 Dollar bis Ende 2026. Die MiCA-Lizenz öffnet regulierte Dienste in 30 europäischen Ländern und gibt Ripple einen Vorsprung vor Konkurrenten, die ihre Zulassung noch nicht erhalten haben.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als XRP derzeit?

Pepeto notiert zu einem Bruchteil eines Cents mit einem bevorstehenden Binance-Listing, während der XRP Kurs Monate und Senatsabstimmungen benötigt, um sich zu verdoppeln. Der Presale bietet den Timing-Vorteil, den der XRP Kurs auf dem aktuellen Niveau nicht liefern kann. Auf der offiziellen Pepeto-Website sind Presale-Eintritte noch verfügbar.