IB SmartRouting? verteilt Order zum besten verfügbaren Kurs auf KRX und Nextrade

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Broker, kündigte heute die Aufnahme des Handels mit ausgewählten koreanischen Aktien über Nextrade an, das erste alternative Handelssystem (Alternative Trading System, ATS) in Südkorea. Die Erweiterung um Nextrade folgt auf die Markteinführung der koreanischen Börse (Korea Exchange, KRX) durch Interactive Brokers, mit der das Unternehmen als erster großer US-amerikanischer Broker globalen Anlegern einen direkten Zugang zu koreanischen Aktien ermöglichte. Kunden, die über Nextrade handeln, profitieren so von deutlich verlängerten Handelszeiten und vom Zugang zu zusätzlicher Liquidität. Interactive Brokers hat IB SmartRouting? sowohl für die Börse Korea (KRX) als auch für Nextrade aktiviert, so dass Order automatisch an den Handelsplatz mit dem besten Kurs weitergeleitet werden. Dies hilft den Kunden, eine optimale Abwicklung zu erreichen, und bietet ihnen zugleich mehr Flexibilität und zusätzliche Möglichkeiten, auf einem der dynamischsten Aktienmärkte Asiens zu handeln.

Auf dem koreanischen Aktienmarkt, der hinsichtlich der Marktkapitalisierung einer der weltweit führenden Handelsplätze ist, werden Aktien von weltweit führenden Unternehmen wie Samsung Electronics, SK Hynix und Hyundai Motor gehandelt. Damit bietet er den Anlegern gute Möglichkeiten, in einige der renommiertesten und innovativsten Branchen Asiens zu investieren. Von einer einzigen, einheitlichen Plattform aus können die Kunden von Interactive Brokers diversifizierte globale Portfolios nahtlos verwalten und mit Aktien, Optionen, Futures, Devisen, Anleihen und Fonds an mehr als 170 Märkten weltweit handeln nun auch mit koreanischen Aktien, sowohl über die Korea Exchange als auch über Nextrade.

"Korea ist die Heimat einiger der innovativsten Unternehmen der Welt, und sein Aktienmarkt spielt mittlerweile eine immer wichtigere Rolle in globalen Investmentstrategien", sagte David Friedland, Geschäftsführer für den Raum Asien-Pazifik bei Interactive Brokers. "Durch die Einführung von Nextrade zusätzlich zur Korea Exchange bieten wir unseren Kunden größere Flexibilität und mehr Möglichkeiten, sich Chancen auf einem der interessantesten Märkte Asiens zu erschließen. Gleichzeitig bekräftigen wir damit unser erklärtes Engagement, den Anlegern weltweit einen breit gefächerten und kosteneffizienten Marktzugang weltweit zur Verfügung zu stellen."

Nextrade schafft zu wettbewerbsfähigen Gebühren einen Zugang zu rund 650 Wertpapieren aus den KOSPI- und KOSDAQ-Märkten und bietet ein verlängertes Handelsfenster von 12 Stunden, das von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr koreanischer Standardzeit (KST) über drei Sitzungen hinweg geöffnet ist. Dieses verlängerte Handelsfenster bietet den Kunden größere Flexibilität, um Chancen auf dem koreanischen Markt außerhalb der traditionellen Börsenzeiten wahrzunehmen, beispielsweise um auf globale Entwicklungen über Nacht zu reagieren oder Transaktionen über mehrere Zeitzonen hinweg zu koordinieren.

Der Nextrade-Handel findet von 8:00 bis 20:00 Uhr KST in drei Sitzungen statt: vorbörslich (8:00 8:50 Uhr), regulär (9:00 15:20 Uhr) und nachbörslich (15:30 20:00 Uhr).

Weitere Informationen finden Sie hier:

USA und Länder, die von IB LLC betreut werden: Nextrade

Kanada: Nextrade

Vereinigtes Königreich: Nextrade

Europa: Nextrade

Hongkong: Nextrade

Singapur: Nextrade

Australien: Nextrade

Japan: Nextrade

Der Zugang zu Aktien auf Nextrade über Interactive Brokers steht Personen mit Sitz in Korea nicht zur Verfügung. Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte hängt von der jeweiligen Tochtergesellschaft von Interactive Brokers und vom Wohnsitzland des Kunden ab.

Die am besten informierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) st im S&P 500 gelistet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Kunden weltweit rund um die Uhr die automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen sowie Prognosemärkte auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vier Jahrzehnte langen Spezialisierung auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig hoch entwickelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden günstige Ausführungspreise sowie Instrumente für den Handel, das Risiko- und Portfoliomanagement, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte anzubieten und zwar zu geringen oder gar keinen Kosten damit sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Interactive Brokers hat sich stets als einer der führenden Broker einen Namen gemacht und zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen weiteren erhalten.

Folgen Sie Interactive Brokers in den sozialen Medien: Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, X (Twitter), TikTok, YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630828203/de/

Contacts:

Kontakte für Interactive Brokers Group, Inc.

Medien: Katherine Ewert, media@ibkr.com