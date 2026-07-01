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Die XRP Prognose für 2026 bewegt sich zwischen 1,13 und 1,55 Dollar, doch der Token handelt am 28. Juni bei nur rund 1,05 Dollar und hat allein in der letzten Woche 8 Prozent verloren. Gleichzeitig verzeichneten die sieben Spot-XRP-ETFs in den USA mit 22,99 Millionen Dollar den höchsten wöchentlichen Zufluss seit sechs Wochen. Während Bitcoin-ETFs einen Rekordabfluss von 1,79 Milliarden Dollar erlitten, floss institutionelles Kapital gezielt in XRP-Produkte. Diese Divergenz zwischen ETF-Nachfrage und Preisentwicklung beschäftigt Analysten seit Wochen. Die kumulative Summe der ETF-Zuflüsse seit dem Start im November 2025 liegt bei 1,6 Milliarden Dollar. Dennoch hat sich die Kluft zwischen Kapitalzufluss und Kursreaktion vergrößert. Das CLARITY-Gesetz wartet weiterhin auf die Abstimmung im Senat, was die XRP Prognose kurzfristig belastet. Wer über die langsame Erholung großer Token hinausblickt, findet in einem Presale-Projekt eine alternative Perspektive.

Wie sich die XRP Prognose nach ETF-Wachstum und Marktschwäche verändert hat

Sieben Spot-XRP-ETFs handeln mittlerweile in den USA mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 990 Millionen Dollar und 938,7 Millionen gesperrten XRP-Token, wie XRP Insights berichtet. In der Woche zum 26. Juni 2026 verzeichneten diese Fonds Zuflüsse von 22,99 Millionen Dollar. Dieser Betrag markiert den höchsten wöchentlichen Zufluss für den Monat Juni. XRP-ETFs haben damit Bitcoin und Ethereum bei den wöchentlichen Zuflüssen in sieben aufeinanderfolgenden Wochen übertroffen.

Trotz dieser institutionellen Nachfrage liegt der XRP-Kurs weiterhin unter Druck. CoinDCX prognostiziert einen Bereich von 1,13 bis 1,14 Dollar für die kommenden Tage, während Changelly ein Jahreshoch von 1,55 Dollar für Dezember 2026 anpeilt, wie U.Today meldet. Der Token hat seit Januar 2026 rund 55 Prozent verloren, als er noch bei 2,34 Dollar handelte. Die Marktkapitalisierung von etwa 60 Milliarden Dollar begrenzt das Aufwärtspotenzial erheblich.

Die Lücke zwischen institutionellem Interesse und Kursentwicklung zeigt, dass ETF-Kapital allein keine kurzfristigen Kursgewinne sichert. Selbst die optimistischste XRP Prognose von 1,55 Dollar bedeutet vom aktuellen Niveau weniger als 50 Prozent Rendite. Für Investoren, die nach schnelleren Wegen zu Erträgen suchen, erzählt ein parallel laufender Presale eine andere Geschichte über die Dynamik von Kapitalflüssen.

Pepeto als Alternative zur langsamen XRP Prognose

Während ETF-Kapital in XRP fließt, aber der Kurs kaum reagiert, zeigt der parallel laufende Presale ein anderes Bild davon, wo sich Renditen bilden. Pepeto ist ein Meme-Token mit eigenem Netzwerk und funktionierenden Handelstools, der Haltern die Möglichkeit bietet, ohne Kosten zu tauschen und Verträge vor dem Kapitaleinsatz zu prüfen.

Der Risikoscanner prüft jeden Token-Vertrag, bevor Kapital eingezahlt wird, damit Wallets vor unseriösen Akteuren geschützt bleiben. PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren, sodass Renditen vollständig erhalten bleiben. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token gesichert, während XRP im selben Monat 8 Prozent verloren hat. Diese Entwicklung zeigt, dass Presale-Kapital dorthin fließt, wo die Überzeugung am stärksten ist.

Jede Presale-Phase wurde vor ihrem Zeitlimit gefüllt, und das Binance-Listing am Horizont könnte das Ereignis werden, das Presale-Wallets von allen anderen trennt. Der Entwickler, der den ursprünglichen Pepe-Coin auf den Markt gebracht hat, hat das Pepeto-Netzwerk um 420 Billionen Token herum konzipiert. Dieses Angebot entspricht genau der Menge, die beim ersten Pepe-Projekt zu einer Milliardenbewertung geführt hat, als es noch nichts außer einem Namen und einem Ticker gab.

SolidProof hat jede Codezeile geprüft und die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales als sicher verifiziert. Ein erfahrener Experte aus dem Binance-Umfeld leitet die technische Entwicklung im Hintergrund. Die XRP Prognose kann dieses Tempo nicht erreichen, weil XRP bereits mit einer Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Dollar handelt und das Wachstumspotenzial dadurch strukturell begrenzt ist.

Was die XRP Prognose und der Pepeto-Presale für dieses Zeitfenster bedeuten

Die XRP Prognose deutet auf eine langsame Erholung hin, und wer die besten Einstiege des letzten Zyklus verpasst hat, blickt möglicherweise auf eine vergleichbare Ausgangslage. Im letzten Zyklus haben Wallets, die vor der Masse gehandelt haben, erhebliche Renditen erzielt. Pepeto wurde vom selben Pepe-Entwickler aufgebaut und steht mit einem bevorstehenden Listing vor der klarsten Gelegenheit, früh dabei zu sein. Über 10 Millionen Dollar im Presale belegen die Überzeugung hinter dem Projekt. Der Einstieg in den Presale spiegelt die gleiche Entscheidung wider, die frühe Halter in jedem Zyklus getroffen haben, bevor das Listing bestätigte, was die Daten bereits zeigten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Wie lautet die XRP Prognose für 2026?

Die XRP Prognose bewegt sich zwischen 1,13 und 1,55 Dollar für 2026, basierend auf CoinDCX und Changelly. Das dritte Quartal ist historisch das stärkste für XRP mit einer medianen Rendite von 27 Prozent, was auf eine mögliche Erholung in Richtung 1,40 Dollar hindeutet.

Warum sammelt der Pepeto-Presale während eines fallenden Marktes Kapital?

Über 10 Millionen Dollar während einer Phase der Angst gesammelt zu haben, zeigt tiefe Überzeugung der beteiligten Wallets. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden Investoren Zugang zu SolidProof-geprüften Tools zu einem Preis, der nach dem Listing nicht mehr verfügbar sein wird.