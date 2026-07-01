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Die größte Krypto News dieser Woche ist keine Preisbewegung, sondern eine Organisation, die sich auflöst. Die Ethereum Foundation entließ am 23. Juni 54 Mitarbeiter, kürzte ihr Budget um 40 Prozent und verlor neun Führungskräfte in sechs Monaten. ETH handelt nahe 1.575 Dollar, 68 Prozent unter seinem Hoch. Bitcoin liegt nahe 60.000 Dollar nach einem 20-Monats-Tief. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten rekordverdächtige Abflüsse im Juni. Inmitten dieses Rückzugs der größten Projekte sammelt ein Presale über 10 Millionen Dollar ein. Welches Projekt zieht Kapital an, während alles andere schrumpft?

Krypto News führen mit Ethereum Foundation Entlassungen und Bitcoin-ETF-Abflüssen

Die Ethereum Foundation strich am 23. Juni 54 Stellen, rund 20 Prozent ihrer 270 Mitarbeiter, wie CoinDesk berichtet. Vitalik Buterin bestätigte eine 40-prozentige Budgetkürzung, während die Organisation auf ein Stiftungsmodell mit 5 Prozent jährlicher Treasury-Ausgaben bis 2030 umstellt. Neun Führungskräfte verließen die Organisation seit Januar. ETH fiel am 25. Juni auf 1.552 Dollar.

Bitcoin fiel am 25. Juni auf rund 60.000 Dollar, ein 20-Monats-Tief. Spot-Bitcoin-ETFs verloren im Juni laut CoinFomania rekordverdächtige 3,4 Milliarden Dollar in einer einzelnen Woche. BlackRocks IBIT verzeichnete den schlimmsten Wochenabfluss in seiner Geschichte. Die Fed hielt die Zinsen bei 3,50 bis 3,75 Prozent.

Steigende Treasury-Renditen drückten Institutionen aus Risikoanlagen heraus. Die Krypto News zeigen ein Projekt mit 200 Milliarden Dollar Bewertung, das sein eigenes Team nicht zusammenhalten kann. Ethlabs startete in derselben Woche, unterstützt von 11 Milliarden Dollar in ETH-Beständen.

Doch ETH bräuchte eine Rallye von 200 Prozent, um sein altes Hoch zu erreichen. Eine Bewegung, die vom gesamten Markt abhängt. Während die größten Projekte Personal abbauen und Budgets kürzen, ziehen andere Einträge in dieser Phase Kapital an und bauen funktionierende Produkte.

Pepeto liefert laufende Exchange-Tools, während andere Projekte Roadmaps einreichen

Während die Ethereum Foundation Personal entlässt und Bitcoin-ETFs Milliarden verlieren, hat ein Presale funktionierende Exchange-Tools geliefert, während andere Projekte Roadmaps einreichten. Pepeto ist ein Marktplatz vom Gründer des ursprünglichen Pepe Coin, und jedes Produkt läuft bereits heute.

Pepeto unterscheidet sich von typischen Presales, die auf Hype angewiesen sind, durch funktionierende Tools, die Käufer vom ersten Tag an absichern. PepetoSwap wickelt Token-Swaps ohne Gebühren ab, und die Cross-Chain-Bridge ermöglicht Käufern, Coins zwischen Netzwerken zu transferieren, ohne Gas zu zahlen. Dadurch bleiben die Listing-Gewinne vollständig erhalten. Der Pepe-Gründer betreibt einen Marktplatz, der Swaps abwickelt und Kapital über Chains verbindet.

Ein ehemaliger Binance-Experte hält den Marktplatz unter hoher Last stabil. SolidProof hat sämtliche Verträge geprüft und verifiziert, sodass kein Code-Risiko zwischen dem Käufer und dem Listing steht. Der Presale sammelte über 10 Millionen Dollar bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token ein, das dem Pepe-Original entspricht. Wallets traten weiter ein, während Bitcoin unter 60.000 Dollar fiel.

Dieser Kapitalfluss erzählt eine Geschichte, die Schlagzeilen übersehen. Geld wählt Meme-Coins mit dem Gründer eines 4-Milliarden-Dollar-Tokens und funktionierenden Produkten gegenüber Projekten, die Personal abbauen. Pepeto liegt bei 0,0000001871 Dollar pro Token. Die Kombination aus Pepe-Gründer, laufenden Tools und bevorstehenden Listing kommt in diesem Markt selten vor.

Krypto News deuten auf einen Einstieg, der wächst, während alles andere schrumpft

Die Krypto News dieser Woche zeigen Foundations, die Teams entlassen, und ETFs, die Milliarden verlieren. Pepeto hat in diesem Umfeld über 10 Millionen Dollar mit einem bevorstehenden Listing eingesammelt. Der Gründer des ursprünglichen Pepe Coin hat laufende Tools geliefert und ein vollständiges SolidProof-Audit bestanden. Meme-Energie verbunden mit echtem Nutzen zur selben Zeit passiert einmal pro Zyklus. Das Listing ist das Ereignis, das die Rendite liefern kann. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern eine Position, die nach dem Listing einen anderen Preis haben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sind die wichtigsten Krypto News im Juni 2026?

Die Ethereum Foundation strich 20 Prozent ihres Personals und 40 Prozent ihres Budgets, während Bitcoin-ETFs im Juni rekordverdächtige 3,4 Milliarden Dollar an Abflüssen verzeichneten. Das macht die Krypto News dieser Woche zum schärfsten institutionellen Rückzug seit 2024.

Wächst Pepeto während des Marktabschwungs?

Pepeto zog weiterhin Käufer an, während Bitcoin unter 60.000 Dollar fiel. Der Presale wuchs auf über 10 Millionen Dollar mit einem bevorstehenden Listing und einem vollständigen SolidProof-Audit. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.