PEKING, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN hat einen Artikel veröffentlicht, der die Werte beleuchtet, für die die "1.-Juli-Medaille" steht. Der Artikel zeigt anhand der Geschichten der diesjährigen Ausgezeichneten, wie Generationen von Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) stets eng mit dem Volk verbunden geblieben sind, sich dem Dienst am Volk verschrieben haben und den Gründungsgeist der Partei weitergetragen haben.

Wenn es im Stadtteil Guanyinqiao in Chongqing zu Nachbarschaftsstreitigkeiten kommt, wissen viele Anwohner sofort, an wen sie sich wenden: "Geh zu Lao Ma."

"Lao Ma" ist Ma Shanxiang, ein 69-jähriges Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), das seit mehr als drei Jahrzehnten Konflikte in der Gemeinde schlichtet. Mit mehr als 280 Notizbüchern und über neun Millionen chinesischen Schriftzeichen dokumentiert seine Arbeit Tausende von Fällen, in denen Geduld, Verständnis und Versöhnung im Mittelpunkt stehen. Im Laufe der Jahre hat er mehr als 20.000 Anwohner empfangen und über 2.500 Streitfälle erfolgreich geschlichtet.

Ma gehört zu den vorgeschlagenen Trägern der "1.-Juli-Medaille", der höchsten Auszeichnung der KPCh. Die Ehrung erfolgt im Rahmen der Feierlichkeiten zum 105. Jahrestag der Parteigründung am Mittwoch (1. Juli). Bei der Veranstaltung wird Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh, die Medaille an verdiente Parteimitglieder verleihen und eine Grundsatzrede halten.

Ein Detail der Medaille spiegelt die Werte wider, für die sie steht. Anders als Chinas nationale Orden, die an Metallketten getragen werden, ist die "1.-Juli-Medaille" mit einem gewebten Stoffband versehen - ein Gestaltungselement, das Präsident Xi persönlich vorgeschlagen hat. In seiner bewussten Schlichtheit versinnbildlicht das Design, dass die höchste Auszeichnung der Partei jenen vorbehalten ist, die aus dem Volk kommen, im Volk verwurzelt sind und sich in den Dienst des Volkes stellen.

Verwurzelt im Volk

Xi bezeichnete die Träger der "1.-Juli-Medaille" als "Helden des Alltags", die "aus dem Volk stammen und im Volk verwurzelt sind".

Die Liste der diesjährigen vorgeschlagenen Träger spiegelt diesen Gedanken wider. Obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Berufen kommen, verbindet sie eine entscheidende Gemeinsamkeit: ihr jahrelanger, oft jahrzehntelanger stiller Einsatz dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

So hat Wu Yaqin, Parteisekretärin auf Gemeindeebene, wie Ma drei Jahrzehnte in der bürgernahen Verwaltung verbracht und in dieser Zeit mehr als 1.000 Streitfälle geschlichtet. Der Landarzt Uhas Sulayman hat mehr als 100.000 Patienten behandelt, Tausende schwerkranke Menschen gerettet und über 3.200 Babys zur Welt gebracht. Der Dorfparteisekretär Li Liancheng führte Xixinzhuang von der Armut zu landesweiter Anerkennung als Modelldorf. Wang Yuchang, Träger des Verdienstordens erster Klasse, setzte sich auch nach seinem Ausscheiden aus dem Militär im Stillen weiter für die Bevölkerung ein.

Derselbe Geist zeigt sich auch in der wissenschaftlichen Innovation. Der Erdölraffinerie-Experte Chen Junwu widmete sein Leben der Weiterentwicklung der chinesischen Raffinerieindustrie und prüfte noch in seinen letzten Arbeitstagen Berichte zu CO2-Emissionen. Der 89-jährige Akademiker Zhong Jue hat sich zeitlebens dafür eingesetzt, China bei der Überwindung zentraler technologischer Engpässe in der Aluminiumproduktion zu unterstützen. Der Landwirtschaftsexperte Zhao Yafu engagiert sich seit mehr als 60 Jahren für die Modernisierung der Landwirtschaft in bergigen Regionen und hat dazu beigetragen, das Einkommen der Bauern um über 30 Milliarden Yuan (rund 4,2 Milliarden US-Dollar) zu steigern.

Den Gründungsgeist der Partei weitertragen

Die "1.-Juli-Medaille" ist eine Auszeichnung für vorbildliche Parteimitglieder und soll auch andere dazu ermutigen, den Gründungsgeist der Partei hochzuhalten.

Xi Jinping hat Parteimitglieder in der neuen Ära dazu aufgerufen, diesen Gründungsgeist weiterzutragen, dem ursprünglichen Anliegen und Auftrag der Partei treu zu bleiben und ihre Aufgaben mit Engagement zu erfüllen.

Viele der vorgeschlagenen Kandidaten haben ihr persönliches Engagement bereits in einen bleibenden Beitrag für das Gemeinwohl verwandelt.

Uhas' ehrenamtliches medizinisches Team ist weiterhin in Chinas Grenzregionen im Einsatz. Wu hat eine Ausbildungsplattform für die bürgernahe Verwaltung aufgebaut und dabei fast 30.000 Mitarbeitende in den Gemeinden geschult. Zhong wiederum arbeitet eng mit jüngeren Forschenden zusammen, um neue technologische Herausforderungen zu bewältigen, und unterstützt zugleich Studierende sowie Menschen aus benachteiligten Verhältnissen.

Ma ist der Ansicht, dass seine Arbeit noch lange nicht abgeschlossen ist. Nach seiner Pensionierung wurde er erneut beauftragt, das "Lao Ma Studio" zu leiten - eine lokale Organisation zur Konfliktlösung, die ein Netzwerk von mehr als 80.000 ehrenamtlichen Mediatoren betreut, die liebevoll als "Little Mas" bezeichnet werden.

Trotz seines bevorstehenden 70. Geburtstages unterstreicht er, dass die Entwicklung der Bürgermediation noch ganz am Anfang stehe. In Anlehnung an die von Xi Jinping verwendete Staffellauf-Analogie versteht er seine Aufgabe heute nicht nur darin, seine eigene Etappe gut zu bewältigen, sondern auch darin, die "Little Mas" dabei zu unterstützen, den Staffelstab in die Zukunft weiterzutragen.

Wenn am Mittwoch die "1.-Juli-Medaillen" verliehen werden, rückt eine Gruppe von "Helden des Alltags" ins Rampenlicht. Ihre Geschichten beginnen in Dörfern, Stadtvierteln oder Laboren, verweisen jedoch auf gemeinsame, beständige Werte: die Nähe zum Volk und die Weitergabe dieses Geistes an die nächste Generation.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-29/From-the-people-for-the-people-What-the-July-1-Medal-honors-1OnonFmsDdu/p.html

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