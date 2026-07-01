DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Juli

=== 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht 2Q mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung Index Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes PROGNOSE: 16 zuvor: 17 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,7 zuvor: 49,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 50,1 10:00 DE/Norma Group SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 51,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 53,9 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 3,5 Mrd EUR *** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +110.000 Stellen zuvor: +122.000 Stellen *** 15:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Forum zu Central Banking (mit Fed-Chairman Warsh und BoE-Gouverneur Bailey) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 55,7 1. Veröff.: 55,7 zuvor: 55,1 *** 16:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei EZB-Forum zu Central Banking *** 16:00 US/Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 53,9 Punkte zuvor: 54,0 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H - US/Treffen USA, Mexiko, Kanada wegen des Auslaufens des USMCA-Handelsabkommens am 1. Juli - HK/Börsenfeiertag: Hongkong ===

- * für die zweite Veröffentlichung wird keine Konsensprognose ermittelt

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 01, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)

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