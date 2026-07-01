Der Turbo-Juli startet heute. Timo Nützel hat 5 Titel herausgefiltert, die im Juli historisch besonders stark performt haben. Die Strategie ist klar: einmal einsteigen, 4 Wochen laufen lassen und gezielt von den saisonalen Mustern profitieren.Einmal kaufen, 4 Wochen laufen lassen, Gewinne realisieren - ein klar strukturierter Ansatz auf Basis statistisch nachweisbarer Muster. Die 5 Aktien für den Juli haben über 15 Jahre überdurchschnittlich stark performt: Ein Titel schloss in allen untersuchten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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