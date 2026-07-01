EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges

Brockhaus Technologies AG: Vollzug des Verkaufs der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe



01.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Brockhaus Technologies AG: Vollzug des Verkaufs der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe BKHT vollzieht den Verkauf ihres Bikeleasing-Anteils an DECATHLON PULSE, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der globalen Sportmarke DECATHLON

Bikeleasing-Anteils an DECATHLON PULSE, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der globalen Sportmarke DECATHLON Der auf BKHT entfallende vorläufige Kaufpreis nach Abzug von Transaktionskosten und Steuern beträgt zum 30. Juni 2026 ("Closing-Stichtag") ca. € 240 Mio. und entspricht damit der exemplarischen Berechnung zum 30. September 2025

Die Ermittlung des finalen Kaufpreises sowie mögliche daraus resultierende Anpassungszahlungen werden im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 erwartet

Frankfurt am Main, 1. Juli 2026. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft") hat den Verkauf ihrer ca. 52%-Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe vollzogen. Käufer ist die DECATHLON PULSE, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Frankreich ansässigen globalen Sportmarke DECATHLON.



Der auf BKHT entfallende vorläufige Kaufpreis nach Abzug von Transaktionskosten und Steuern beträgt zum 30. Juni 2026 ("Closing-Stichtag") ca. € 240 Mio. Damit kann der auf Basis der exemplarischen Berechnung zum 30. September 2025 ermittelte anteilige Kaufpreis von ca. € 240 Mio. bestätigt werden. Die Ermittlung des finalen Kaufpreises sowie mögliche daraus resultierende Anpassungszahlungen werden im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 erwartet.



"Mit dem erfolgreichen Vollzug der Transaktion haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir freuen uns, Bikeleasing in bestmögliche Hände zu übergeben und dabei einen attraktiven Wertbeitrag für unsere Aktionäre realisiert zu haben. Mit dieser Transaktion stellt BKHT erneut ihre Fähigkeit unter Beweis, attraktive Unternehmen mit viel Potenzial zu identifizieren, unter einem Dach zu vereinen, weiterzuentwickeln und dadurch signifikante Wertsteigerungen zu erzielen", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus.



In den rund fünf Jahren bei Brockhaus Technologies konnte Bikeleasing die Umsatzerlöse mehr als verdreifachen und das bereinigte EBITDA trotz planmäßiger Wachstumsinvestitionen mehr als verdoppeln. Gleichzeitig wuchs die Anzahl der an die digitale Plattform angeschlossenen Unternehmenskunden von rund 28.000 mit insgesamt 1,3 Mio. zugangsberechtigten Arbeitnehmern auf rund 83.000 Unternehmenskunden mit über 4 Mio. zugangsberechtigten Arbeitnehmern (Stand: 31. März 2026).



Diese Erfolge sind das Ergebnis der Strategie von Brockhaus Technologies, ihre Tochterunternehmen aktiv bei der Professionalisierung und dem Aufbau wachstumsfähiger, skalierbarer Strukturen zu unterstützen. In den vergangenen Jahren hat BKHT sechs Add-on-Akquisitionen für Bikeleasing getätigt, darunter vier Handelsvertretungen sowie die Unternehmen Probonio und Ridepanda. Zu diesem Zweck stellt BKHT ihre langjährige Erfahrung, ihr breites Netzwerk sowie strategischen Wissenstransfer zur Verfügung.



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



Kontakt:

Brockhaus Technologies - Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News