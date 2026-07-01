DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Gewinnmitnahmen drücken Kospi

DOW JONES--Zur Wochenmitte lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz erkennen. An einigen Handelsplätzen stützen die starken Vorgaben der US-Börsen und heimische Konjunkturdaten, an anderen Börsen dominiert Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag. Auch Gewinnmitnahmen spielen eine Rolle.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent. Unterstützung kommt von der ermutigenden Tankan-Umfrage der japanischen Zentralbank. Der Stimmungsindex der großen japanischen Industrieunternehmen ist überraschend gestiegen. Gesucht sind Technologie- und Elektronikaktien, die ihren am Vortag gestiegenen US-Pendants nach oben folgen. Tokyo Electron gewinnen 2 und Softbank Group 0,7 Prozent.

In Shanghai legt der Composite-Index um 1 Prozent zu und zeigt sich damit unbeeindruckt davon, dass der von RatingDog ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni geringfügig zurückgegangen ist. Allerdings verharrte der Index im expansiven Bereich. In Hongkong liegt der Hang-Seng-Index 0,6 Prozent im Minus.

An der Börse in Seoul dreht der Kospi nach anfangs deutlichen Kursgewinnen ins Minus und verliert 1,0 Prozent. Allerdings hatte der Index im Juni einen starken Lauf. Starke heimische Exportdaten stützen nicht. Die südkoreanischen Exporte stiegen im Juni um 70,9 Prozent auf ein Rekordhoch und so stark wie zuletzt im Oktober 1978. Das Wachstum lag auch deutlich über der Konsensschätzung von Ökonomen, die bei 57,3 Prozent gelegen hatte. Gewinnmitnahmen drücken die Kurse der Chip-Aktien Samsung Electronics und SK Hynix um 4,3 und 2,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.722,20 -0,6 +0,1 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.137,87 +0,4 +17,9 08:00 Kospi (Seoul) 8.389,05 -1,0 +99,2 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 22.881,02 -0,6 -10,7 10:00 Shanghai-Composite 4.138,65 +1,1 +4,3 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.176,05 +0,1 +11,4 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.683,68 +0,7 -34,3 10:00 KLCI (Malaysia) 1.665,53 +0,1 -0,8 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1408 -0,1 1,1421 1,1406 -2,9 EUR/JPY 185,61 -0,0 185,66 184,98 +0,9 EUR/GBP 0,8614 +0,0 0,8611 0,8612 -1,2 USD/JPY 162,68 +0,1 162,54 162,17 +3,9 USD/KRW 1.552,20 +0,3 1.547,33 1.549,10 +7,8 USD/CNY 6,7930 +0,1 6,7851 6,7844 -2,9 USD/CNH 6,7986 +0,1 6,7908 6,7883 -2,5 USD/HKD 7,8434 +0,0 7,8427 7,8422 +0,8 AUD/USD 0,6891 -0,4 0,6919 0,6877 +3,3 NZD/USD 0,5672 -0,1 0,5676 0,5655 -1,5 BTC/USD 59.290,29 +1,1 58.664,99 59.438,29 -32,4 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 69,75 +0,4 0,25 69,50 Brent/ICE 73,18 +0,3 0,23 72,95 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.974,38 -0,8 -32,85 4.007,23 Silber 57,62 -1,6 -0,96 58,58 Platin 1.539,91 -0,7 -11,34 1.551,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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