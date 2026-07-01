FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem starken Dienstag tut sich im Dax zur Wochenmitte zunächst wohl wenig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start drei Punkte höher auf 24.999 Punkte. Damit verharrt er im Bereich der runden Marke von 25.000 Punkten, die er tags zuvor zwischenzeitlich leicht überschritten hatte. Die Vorgaben aus Übersee sind nicht eindeutig. So hatte der Nasdaq 100 in den USA zwar auch nach dem europäischen Handelsende zugelegt, und auch der japanische Nikkei 225 lag im Plus. Vom Tageshoch entfernte er sich aber bereits deutlich und mit dem südkoreanischen Kospi gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten. Das Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen Nasdaq-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet. Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,26 Prozent auf 52.319,20 Punkte. Im laufenden Jahr hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von 9 Prozent aber nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100 .

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. In Japan kletterte der japanische Nikkei 225 zuletzt um 0,6 Prozent nach oben. Vom Tageshoch entfernte er sich aber und mit dem südkoreanischen Kospi gab ein anderer der jüngsten Highflyer nach. Für den chinesischen Festlandindex CSI 300 ging es unterdessen um 0,4 Prozent aufwärts. In Hongkong ruhte der Handel feiertagsbedingt.



DAX 24.995,81 1,50%

XDAX 25.042,66 1,31%

EuroSTOXX 50 6.328,09 1,55%

Stoxx50 5.415,93 1,04%



DJIA 52.319,20 0,26%

S&P 500 7.499,36 0,79%

NASDAQ 100 30.276,35 1,69%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 127,13 -0,02%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1409 -0,12%

USD/Yen 162,76 0,13%

Euro/Yen 185,69 0,01%°



BITCOIN:





Bitcoin 59.271 1,27%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 73,21 0,26 USD WTI 69,75 0,25 USD°

/jha/

