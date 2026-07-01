Frankfurt am Main (ots) -Strategischer Ausbau der Partnerschaft unterstreicht die Wachstumsdynamik und Transformationsexpertise im größten Markt des Unternehmens.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Partnerteam in Deutschland durch interne Beförderungen um fünf Personen erweitert. Damit bekräftigt BearingPoint die Wachstumsambitionen für seinen größten Beratungsmarkt. Deutschland war mit 446 Millionen Euro Umsatz und 1.895 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 2025 der größte Markt für BearingPoint. Dieser Trend setzt sich im laufenden Geschäftsjahr fort.Iris Grewe, Vorsitzende der deutschen Geschäftsführung bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr, dass wir fünf langjährige Teammitglieder aus den eigenen Reihen in die Partnerschaft aufnehmen können. Sie haben in ihrer bisherigen Laufbahn bewiesen, dass sie unsere Kunden mit Kompetenz und Vertrauen durch komplexe Veränderungsprozesse begleiten, und das ist genau das, was heute im Markt gefragt ist. Sie gehen gemeinsam mit unseren Kunden dringende strategische und operative Fragestellungen im Spannungsfeld von Wachstum und Effizienz an und setzen damit wichtige Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und öffentlichen Institutionen in Deutschland. Mit der Erweiterung unseres Partnerteams in Deutschland reflektieren wir unsere positive Geschäftsentwicklung und bauen unsere Beratungsstärke gezielt weiter aus."Die neuen Partnerinnen und Partner in Deutschland auf einen Blick:Rebecca Hammer (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/rebecca-hammer/)Standort: Frankfurt am MainBei BearingPoint seit: 2013Ausbildung: Master of Business Administration sowie Master of Science in International ManagementGeschäftsfokus: Sourcing & ProcurementDas sagt Rebecca Hammer über ihre Ziele:"In meiner Rolle als Partnerin setze ich mich aktiv dafür ein, das Wachstum unserer Sourcing- und Procurement-Einheit weiter voranzutreiben und die nächste Generation des Einkaufs mitzugestalten. Das bedeutet, das volle Potenzial von KI, Daten und digitalen Architekturen zu nutzen sowie Betriebsmodelle neu zu definieren, um den Einkauf strategischer, resilienter und wertorientierter auszurichten. Mein Ziel ist es, zu einer zukunftsorientierten Einkaufsfunktion beizutragen, die messbaren Impact liefert und sich kontinuierlich an neue Anforderungen anpasst."Oliver Handl (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/oliver-handl/)Standort: Frankfurt am MainBei BearingPoint seit: 2005Ausbildung: Master of Science in BetriebswirtschaftslehreGeschäftsfokus: Financial Services, FörderbankenDas sagt Oliver Handl über seine Ziele:"Ich setze mich dafür ein, nachhaltige und zukunftsorientierte Transformationsprogramme im Finanzdienstleistungssektor zu gestalten, insbesondere im Umfeld der Förderbanken. Durch die Kombination von fundierter Expertise in Förderkrediten und Zuschüssen mit einem starken Fokus auf operative Exzellenz treibe ich Effizienzprogramme voran und verankere gleichzeitig robuste und zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle."Michael Kohl (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/michael-kohl/)Standort: Frankfurt am MainBei BearingPoint seit: 2014Ausbildung: Diplom-VolkswirtGeschäftsfokus: Finance Transformation & CFO AgendaDas sagt Michael Kohl über seine Ziele:"In einer Zeit volatiler globaler Märkte, wirtschaftlichen Drucks und raschen technologischen Wandels, ist es mein Ziel, CFO-Organisationen zu maximaler operativer Resilienz zu befähigen. Durch die Integration von KI-gestützten Prognosen und robusten Cloud-Technologien verwandeln wir Daten von einem rein reaktiven Reporting-Instrument in ein proaktives, strategisches Steuerungsinstrument, das es ermöglicht, makroökonomische Unsicherheiten präzise zu managen."Christian Lochert (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/christian-lochert/)Standort: DüsseldorfBei BearingPoint seit: 2011Ausbildung: Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Promotion in InformatikGeschäftsfokus: IT-Transformation (IT-Strategie, Enterprise-Architekturen) sowie mobilitätsgetriebene ModernisierungDas sagt Christian Lochert über seine Ziele:"Die digitale Transformation erfordert neben Technologie ein Umdenken darin, wie Prozesse und Systeme gestaltet, betrieben und gelebt werden. Als Partner ist es mein Ziel, meine Kunden im Mobilitäts- und öffentlichen Sektor dabei zu unterstützen, IT-Strategie und Enterprise-Architektur konsequent an den Geschäftsanforderungen auszurichten. So schaffen wir die Grundlage für eine effiziente Steuerung von Verkehrsinfrastrukturen, bessere datenbasierte Entscheidungsprozesse und nachhaltige Modernisierung."Stefan Reumann (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/stefan-reumann/)Standort: HamburgBei BearingPoint seit: 2022Ausbildung: Master of Science in Marketing and Sales ManagementGeschäftsfokus: Salesforce mit Fokus FertigungsindustrieDas sagt Stefan Reumann über seine Ziele:"Für mich steht im Mittelpunkt, nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, indem wir die technologischen Möglichkeiten der Salesforce-Plattform gezielt nutzen. Entscheidend ist dabei, die richtige Balance zwischen Prozessen, Daten und KI im Einklang mit den Geschäftszielen zu finden und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Menschen in diesem Wandel mitgenommen werden. Ich helfe dabei, dieses Gleichgewicht zu identifizieren und unsere Kunden optimal auf die 'Agentic Transformation' vorzubereiten."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn:www.linkedin.com/company/bearingpointInstagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dachPressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/6305628