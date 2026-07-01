Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -
Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland setzt ALDI ein wichtiges Zeichen für die Verbraucherinnen und Verbraucher: Zahlreiche Kaffee-Artikel der ALDI Eigenmarke BARISSIMO werden ab 1. Juli dauerhaft um bis zu einem Euro günstiger. Die Preissenkung betrifft sowohl Mahlkaffee als auch die ganze Bohne, Kapseln und Kaffeepads. Damit unterstreicht ALDI seine Rolle als Preisführer und entlastet Millionen von Menschen spürbar.
Der Anspruch von ALDI ist es, seinen Kundinnen und Kunden stets gute Qualität zum besten Preis anzubieten. Mit der Preissenkung ermöglicht der Erfinder des Discounts guten Kaffee für alle, zum ALDI Preis.
Diese Kaffeeprodukte werden ab dem 1. Juli dauerhaft in allen rund 4.200 ALDI Filialen bis zu einem Euro günstiger:
- BARISSIMO Mahlkaffee Unser Bester, 2x-250 Gramm für nur 5,99 Euro statt 6,99 Euro (-1,00 Euro)
- BARISSIMO Bio-Fairtrade Caffé Crema, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 13,95 Euro statt 14,45 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Bio-Fairtrade Espresso, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 13,95 Euro statt 14,45 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Caffé Crema Dolce, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Caffé Crema & Aroma, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Espresso Cremoso, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Caffé Gustoso, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 9,99 Euro statt 10,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Espresso Classico, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 9,99 Euro statt 10,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Barista Special Edition, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,49 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Crema, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 8,99 Euro statt 9,49 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Espresso Tradizione, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 8,99 Euro, nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Bio-Fairtrade Mahlkaffee, 2x250 Gramm für nur 7,45 Euro statt 7,75 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Mahlkaffee Mild, 500 Gramm für nur 5,49 Euro statt 5,79 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Mahlkaffee Classic, 500 Gramm für nur 4,49 Euro statt 4,79 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Mahlkaffee Gold, 500 Gramm für nur 5,49 Euro statt 5,79 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Mahlkaffee Gold entkoffeiniert, 500 Gramm für nur 5,49 Euro statt 5,79 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Kaffeepads in den Sorten Classic, Mild, Crema und Entkoffeiniert, 280 Gramm für nur 4,79 Euro statt 4,99 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI Nord
- BARISSIMO Kaffeepads in den Sorten Classic, Mild, Crema, Entkoffeiniert, Espresso und Bio, 140 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Kaffeekapseln in den Sorten Crema, Perfetto, Espresso und Ristretto, Entkoffeiniert (Sorte nur bei ALDI SÜD erhältlich), 110 Gramm für nur 3,99 Euro statt 4,19 Euro (-0,20 Euro)
- BARISSIMO XXL Kaffeekapseln in den Sorten Lungo Fortemente und Espresso und Ristretto, 220 bzw. 242 Gramm für nur 6,99 Euro statt 7,69 Euro (-0,70 Euro), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Kaffeekapseln Single Origin, 50 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,09 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜD
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Sarah Gaspers, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6305633
Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland setzt ALDI ein wichtiges Zeichen für die Verbraucherinnen und Verbraucher: Zahlreiche Kaffee-Artikel der ALDI Eigenmarke BARISSIMO werden ab 1. Juli dauerhaft um bis zu einem Euro günstiger. Die Preissenkung betrifft sowohl Mahlkaffee als auch die ganze Bohne, Kapseln und Kaffeepads. Damit unterstreicht ALDI seine Rolle als Preisführer und entlastet Millionen von Menschen spürbar.
Der Anspruch von ALDI ist es, seinen Kundinnen und Kunden stets gute Qualität zum besten Preis anzubieten. Mit der Preissenkung ermöglicht der Erfinder des Discounts guten Kaffee für alle, zum ALDI Preis.
Diese Kaffeeprodukte werden ab dem 1. Juli dauerhaft in allen rund 4.200 ALDI Filialen bis zu einem Euro günstiger:
- BARISSIMO Mahlkaffee Unser Bester, 2x-250 Gramm für nur 5,99 Euro statt 6,99 Euro (-1,00 Euro)
- BARISSIMO Bio-Fairtrade Caffé Crema, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 13,95 Euro statt 14,45 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Bio-Fairtrade Espresso, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 13,95 Euro statt 14,45 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Caffé Crema Dolce, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Caffé Crema & Aroma, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Espresso Cremoso, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Caffé Gustoso, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 9,99 Euro statt 10,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Espresso Classico, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 9,99 Euro statt 10,49 Euro (-0,50 Euro)
- BARISSIMO Barista Special Edition, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,49 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Crema, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 8,99 Euro statt 9,49 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Espresso Tradizione, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 8,99 Euro, nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Bio-Fairtrade Mahlkaffee, 2x250 Gramm für nur 7,45 Euro statt 7,75 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Mahlkaffee Mild, 500 Gramm für nur 5,49 Euro statt 5,79 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Mahlkaffee Classic, 500 Gramm für nur 4,49 Euro statt 4,79 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Mahlkaffee Gold, 500 Gramm für nur 5,49 Euro statt 5,79 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Mahlkaffee Gold entkoffeiniert, 500 Gramm für nur 5,49 Euro statt 5,79 Euro (- 0,30 Euro)
- BARISSIMO Kaffeepads in den Sorten Classic, Mild, Crema und Entkoffeiniert, 280 Gramm für nur 4,79 Euro statt 4,99 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI Nord
- BARISSIMO Kaffeepads in den Sorten Classic, Mild, Crema, Entkoffeiniert, Espresso und Bio, 140 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Kaffeekapseln in den Sorten Crema, Perfetto, Espresso und Ristretto, Entkoffeiniert (Sorte nur bei ALDI SÜD erhältlich), 110 Gramm für nur 3,99 Euro statt 4,19 Euro (-0,20 Euro)
- BARISSIMO XXL Kaffeekapseln in den Sorten Lungo Fortemente und Espresso und Ristretto, 220 bzw. 242 Gramm für nur 6,99 Euro statt 7,69 Euro (-0,70 Euro), nur bei ALDI SÜD
- BARISSIMO Kaffeekapseln Single Origin, 50 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,09 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜD
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Sarah Gaspers, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6305633
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