© Foto: Boris Roessler/dpaNach dem fulminanten Quartalswechsel verharren die europäischen Märkte im Wartemodus. Ein drohender US-Zollaustritt und falkenhafte Töne der Fed belasten die Stimmung.DAX & Europa: Atempause an der 25.000er-Marke Nach den deutlichen Gewinnen zum Quartalsende schaltet der deutsche Leitindex zur Wochenmitte einen Gang zurück. Der Broker IG taxiert den DAX rund eine Stunde vor dem Xetra-Start (Stand 07:55 Uhr) etwas höher (+25 Punkte) bei 25.009 Zählern. Damit kämpft der Index weiterhin mit der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten. Auch für die europäischen Leitbörsen (Euro Stoxx 50 Futures zeigen sich kaum verändert) zeichnet sich ein verhaltener Auftakt ab. Im Fokus stehen heute …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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