The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2026
ISIN Name
DE000A1RQXXX HESSEN SCHA.16/26
XS0260056XXX AXA S.A 06/UND. FLR MTN
DE0001143XXX BUNDANL. KPS 4.7.26
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/18
US37045XBXXX GM FINANCIAL 16/26
EU000A3KTXXX EU 21/26 MTN
XS2356569XXX BAY.LDSBK.21/31 MTN
US05508WAXXX B+G FOODS 19/27
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA07D/16
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.IS.07A/18
DE000LB1PXXX LBBW STUFENZINS 18/26
XS2342970XXX LOGAN GROUP 21/26
XS2352275XXX SUMITOMO 21/26 MTN
AT0000A34XXX ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2145
XS2607350XXX BK MONTREAL 23/26 MTN
USG84228FXXX STD.CHARTER 23/27FLR REGS
XS3310317XXX COSTA RICA 26/33 REGS
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2146 VAR
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2153
DE000NLB3XXX NORDLB 22/26
XS2360602XXX VW FIN.SERV 21/26 MTN
XS2332876XXX TUERK.EXP.KB 21/26 REGS
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA07G/22
XS2251156XXX ZHONGY.ZHICH 21/26
XS1853426XXX INFORMA 18/26 MTN
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1765
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2026
ISIN Name
DE000A1RQXXX HESSEN SCHA.16/26
XS0260056XXX AXA S.A 06/UND. FLR MTN
DE0001143XXX BUNDANL. KPS 4.7.26
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/18
US37045XBXXX GM FINANCIAL 16/26
EU000A3KTXXX EU 21/26 MTN
XS2356569XXX BAY.LDSBK.21/31 MTN
US05508WAXXX B+G FOODS 19/27
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA07D/16
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.IS.07A/18
DE000LB1PXXX LBBW STUFENZINS 18/26
XS2342970XXX LOGAN GROUP 21/26
XS2352275XXX SUMITOMO 21/26 MTN
AT0000A34XXX ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2145
XS2607350XXX BK MONTREAL 23/26 MTN
USG84228FXXX STD.CHARTER 23/27FLR REGS
XS3310317XXX COSTA RICA 26/33 REGS
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2146 VAR
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2153
DE000NLB3XXX NORDLB 22/26
XS2360602XXX VW FIN.SERV 21/26 MTN
XS2332876XXX TUERK.EXP.KB 21/26 REGS
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA07G/22
XS2251156XXX ZHONGY.ZHICH 21/26
XS1853426XXX INFORMA 18/26 MTN
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1765
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