DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LEGAL + GEN.FIN.00/31MTN XS0121464XXX 01.07.2026 HZE/EOT
LEGAL + GEN.FIN.02/33MTN XS0145680XXX 01.07.2026 HZE/EOT
LEGAL GENL GRP 17/47 FLR XS1580239XXX 01.07.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LEGAL + GEN.FIN.00/31MTN XS0121464XXX 01.07.2026 HZE/EOT
LEGAL + GEN.FIN.02/33MTN XS0145680XXX 01.07.2026 HZE/EOT
LEGAL GENL GRP 17/47 FLR XS1580239XXX 01.07.2026 HZE/EOT
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