© Foto: Gregor Fischer/dpaSaab liefert ab 2029 16 Gripen-E-Jets an die Ukraine. Der 3,3-Milliarden-Euro-Deal soll Kiews Luftverteidigung deutlich stärken.Der Rüstungskonzern Saab hat laut einer Pressemitteilung einen Vertrag mit der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) über die Lieferung von 16 Gripen E-Kampfjets an die Ukraine unterzeichnet. Der Auftrag hat einen Wert von rund 24,6 Milliarden Kronen (3,3 Milliarden Euro), wird im dritten Quartal verbucht und soll zwischen 2029 und 2030 an die FMV ausgeliefert werden. Die Vereinbarung umfasst auch Ersatzteile, Material und Ausrüstung. Zusätzlich zu den 16 Gripen E-Kampfflugzeugen umfasst der Vertrag auch Ersatzteile sowie zugehörige …
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