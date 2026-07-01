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Giotto.ai lanciert kostenlosen Cloud-Zugang zu seinem KI-System



01.07.2026 / 09:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG - SPERRFRIST 1. JULI 2026 09:00 UHR MEZ





Giotto.ai lanciert kostenlosen Cloud-Zugang zu seinem KI-System Schweiz - 1. Juli 2026 - Giotto.ai, das 2017 gegründete Schweizer KI-Labor, hat heute die Lancierung einer kostenlosen Cloud-Version seines universell einsetzbaren KI-Systems bekanntgegeben und macht fortschrittliche Intelligenz damit ab sofort für alle und überall verfügbar. Die Ankündigung folgt auf den kürzlich erfolgten Start des Enterprise-Angebots von Giotto.ai und den Beginn des Rollouts bei ausgewählten Unternehmenspartnern. Mit diesem neuen öffentlichen Cloud-Release geht Giotto.ai den nächsten Schritt in seiner Mission: eine zivile KI-Infrastruktur zu werden, die in der Schweiz entwickelt wird und der ganzen Welt offensteht. Giotto Cloud ist darauf ausgelegt, allen den Zugang zu einem leistungsstarken, intelligenten und zuverlässigen KI-System zu ermöglichen - kostenlos, direkt aus dem Browser und ohne künstliche Nutzungslimits. «Künstliche Intelligenz wird zur Infrastruktur,» sagt Aldo Podestà, CEO und Mitgründer von Giotto.ai. «Der Zugang zu fortschrittlicher KI darf nicht allein Grosskonzernen, Hyperscalern oder geschlossenen ausländischen Plattformen vorbehalten sein. Wir bringen eine intelligente Infrastruktur heraus, die offen und zugänglich ist - und für Menschen überall von Nutzen.» Ein Bekenntnis zur technologischen Souveränität

Die neue Cloud-Version von Giotto wird in Europa gehostet, auf NVIDIA B300 der neuesten Generation. Dieses Deployment unterstreicht das Bekenntnis von Giotto.ai zur europäischen technologischen Souveränität, zur Datennähe und zur Entwicklung von KI-Systemen, die sich innerhalb europäischer Infrastruktur betreiben lassen und zugleich global zugänglich bleiben. Giotto Cloud gibt Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu einem universellen Reasoning-System, das beim Schreiben, Analysieren und Recherchieren, bei der Dokumentenarbeit, der Coding-Unterstützung und der täglichen Produktivität unterstützt. Das System baut auf der Forschung von Giotto.ai zu fortgeschrittenem Reasoning und Test-Time-Compute auf sowie auf der Erfahrung des Unternehmens bei der Entwicklung von KI-Systemen auf Enterprise-Niveau. Der Launch steht für ein anderes Modell des KI-Zugangs: keine geschlossene Plattform, kein blosses kommerzielles Abo-Produkt, sondern eine öffentlich zugängliche Intelligenzschicht für alle. «Europa sollte fortschrittliche Intelligenz bauen, betreiben und allen zugänglich machen. Giotto Cloud ist unser Beitrag zu dieser Zukunft: ein kostenloses, intelligentes KI-System, in Europa gebaut und offen für die ganze Welt,» sagt Podestà. Giotto.ai wird Unternehmen und Institutionen weiterhin über sein Angebot «Download, Use und Buy» bedienen, das es Kundinnen und Kunden ermöglicht, Giotto in kontrollierten Umgebungen zu deployen, über Managed Infrastructure darauf zuzugreifen oder dedizierte KI-Appliances zu erwerben. Die kostenlose Cloud-Version ergänzt diese Strategie, indem sie Giotto einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht.



Über Giotto.ai

Giotto.ai ist ein 2017 gegründetes Schweizer KI-Labor. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Reasoning-Technologien und KI-Systeme für Unternehmen, Institutionen und einzelne Nutzerinnen und Nutzer. Mit einer europäischen künstlerischen und technologischen Identität konzentriert sich Giotto.ai darauf, KI zu entwickeln, die leistungsstark und nützlich ist und sich in kundenkontrollierten Umgebungen betreiben lässt.



Medienkontakte: Thierry Meyer, Senior Partner, Dynamics Group - tme@dynamicsgroup.ch - +41 79 785 35 81 Zusatzmaterial zur Meldung:



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