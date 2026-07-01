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Die SMAG Mobile Antenna Masts AG gibt die Preisspanne und die Angebotsstruktur für ihren geplanten Börsengang bekannt



01.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG, IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG gibt die Preisspanne und die Angebotsstruktur für ihren geplanten Börsengang bekannt Preisspanne für den geplanten Börsengang beträgt zwischen 46,00 EUR und 54,00 EUR pro Aktie

Angebot von bis zu 650.000 neu ausgegebenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 1.800.000 bestehenden Aktien des verkaufenden Aktionärs SMAG Group GmbH sowie bis zu 367.500 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption

Gesamtangebotsvolumen (einschließlich vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) zwischen ca. 129,6 Mio. EUR und 152,1 Mio. EUR

Streubesitz von ca. 49,9 % des Grundkapitals der Gesellschaft nach dem Börsengang, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option

Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 2. Juli 2026 beginnen und am 8. Juli 2026 enden

Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) wird voraussichtlich am oder um den 13. Juli 2026 stattfinden

Angestrebter Nettoerlös von rund 30,5 Mio. EUR aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen, darunter Investitionen in Automatisierungstechnologien, den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Erweiterung der Vertriebsorganisation der Gesellschaft sowie zur Stärkung der Betriebskapitalposition und der allgemeinen finanziellen Flexibilität Salzgitter, Deutschland, 1. Juli 2026 - Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ("SMAG" oder die "Gesellschaft"), ein etablierter Entwickler und Hersteller von einsatzkritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, gibt heute eine Preisspanne von 46,00 EUR bis 54,00 EUR pro Aktie (die "Preisspanne") für ihren geplanten Börsengang (das "Angebot") bekannt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, das voraussichtlich am 2. Juli 2026 beginnt und am 8. Juli 2026 endet. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) wird voraussichtlich am oder um den 13. Juli 2026 stattfinden. Das Angebot umfasst bis zu 650.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft, bis zu 1.800.000 bestehende Aktien, die von der SMAG Group GmbH (der "Verkaufende Aktionär"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der AEQUITA SE & Co. KGaA ("AEQUITA") verkauft werden, sowie aus bis zu 367.500 weiteren bestehenden Aktien aus dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption, was ca. 15 % des Basisangebotsvolumens entspricht. Basierend auf dem Mittelwert der Preisspanne beläuft sich das gesamte Emissionsvolumen (unter der Annahme der vollständigen Ausübung einer üblichen Greenshoe-Option) auf rund 140,9 Mio. EUR, was einer Marktkapitalisierung von rund 282,5 Mio. EUR entspricht. Nach dem Angebot und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird AEQUITA (über den Verkaufenden Aktionär) eine Beteiligung von ca. 50,1 % an der Gesellschaft halten, und der Streubesitz wird voraussichtlich ca. 49,9 % betragen. Der Verkaufende Aktionär und die Gesellschaft haben sich zu üblichen Lock-up-Vereinbarungen mit marktüblichen Ausnahmen verpflichtet, die aus einer ersten Lock-up-Frist von sechs Monaten nach dem Angebot und einer weiteren Lock-up-Frist von zusätzlichen sechs Monaten danach bestehen, auf die der Sole Global Coordinator (wie nachstehend definiert) verzichten kann. "Wir sehen ein außergewöhnlich starkes strukturelles Nachfrageumfeld für missionskritische mobile Verteidigungskommunikationsinfrastruktur. Der sprunghafte Anstieg der Verteidigungsausgaben in Europa, der durch die Leistungsverpflichtungen der NATO und Deutschlands 'Zeitenwende' begründet ist, treibt ein nachhaltiges, langfristiges Beschaffungswachstum gerade in den Programmen voran, in denen SMAG eingebunden ist. Mit unserer einzigartigen Position als führender Hersteller von selbsttragenden mobilen Mastsystemen, einem Gesamtauftragsbestand von 1,4 Milliarden EUR[1] und klaren mittelfristigen Zielen verfügen wir über eine starke operative Basis und eine hervorragende Umsatzprognose. Als börsennotiertes Unternehmen beabsichtigen wir, Investitionen in Produktionskapazitäten und die internationale Expansion zu beschleunigen und die vor uns liegenden bedeutenden Wachstumschancen konsequent zu nutzen." Ulrich Feindt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der SMAG Mobile Antenna Masts AG Die Gesellschaft rechnet damit, aus der Ausgabe von bis zu 650.000 neuen Aktien auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne einen Nettoerlös von rund 30,5 Mio. EUR zu erzielen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur Finanzierung folgender Maßnahmen zu verwenden: (i) Investitionen in Automatisierungstechnologien zur Steigerung der Produktionseffizienz und des Durchsatzes; (ii) den Ausbau der Produktionskapazitäten, einschließlich der geplanten Erweiterung der Produktionsfläche am Standort Salzgitter auf mehr als 20.000 Quadratmeter bis Ende 2027; (iii) den Ausbau der Vertriebsorganisation und der internationalen Vertriebsinfrastruktur der Gesellschaft; sowie (iv) die Stärkung der Betriebsmittelfinanzierung und der allgemeinen finanziellen Flexibilität der Gesellschaft, um das beschleunigte Wachstum angesichts des erheblichen Gesamtauftragsbestands zu unterstützen. WEITERE DETAILS ZUM ANGEBOT Alle Einzelheiten zum Angebot werden im Wertpapierprospekt dargestellt, der voraussichtlich noch heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gebilligt und anschließend auf der Website der Gesellschaft unter www.smag.de im Bereich "IPO" veröffentlicht wird. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts wird die Angebotsfrist voraussichtlich am 2. Juli 2026 beginnen und am 8. Juli 2026 um 12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger sowie um 17:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger enden. Privatanleger werden voraussichtlich ab dem 6. Juli 2026 über die DirectPlace-Zeichnungsfunktion der Frankfurter Wertpapierbörse Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland einreichen können. Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im Rahmen des Börsengangs zu platzierenden Aktien werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am oder um den 8. Juli 2026 festgelegt sowie in einer gesonderten Veröffentlichung bekannt gegeben. Der Handel mit den Aktien wird voraussichtlich am oder um den 13. Juli 2026 beginnen. Die Lieferung der zugeteilten Aktien wird voraussichtlich am oder um den 14. Juli 2026 erfolgen. Die Aktien der Gesellschaft sollen unter dem Tickersymbol 1SMA (ISIN: DE000A42FXXX) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) gehandelt werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert Cantor als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. ANMERKUNGEN [1] Der Gesamtauftragsbestand setzt sich aus dem rollierenden 12-Jahres-Festauftragsbestand, dem Rahmenauftragsbestand und dem Soft-Auftragsbestand zusammen. Der Festauftragsbestand stellt in Bezug auf wirtschaftlich vereinbarte Kundenverträge und abgeschlossene bzw. eingegangene Bestellungen den Teil des damit verbundenen Transaktionspreises dar, für den der Umsatz noch nicht erfasst wurde. Der Rahmenauftragsbestand umfasst wirtschaftlich vereinbarte Rahmenverträge mit festen Jahresvolumina oder Volumenschätzungen auf der Grundlage von Kundeninformationen oder historischen Abrufen über die gesamte Vertragslaufzeit, die für die Laufzeit des Rahmenvertrags verbucht werden. Der Soft-Auftragsbestand umfasst geschätzte Volumina potenzieller Projekte mit Alleinbeauftragung sowie potenzielles Folgegeschäft bis 2032 auf der Grundlage öffentlicher Informationen und Kundenangaben, die für den Zeitraum vom ersten Quartal 2026 bis zum vierten Quartal 2032 verzeichnet wurden (d.h. nicht vertraglich gesicherte Auftragsvolumina). INVESTOR-RELATIONS-KONTAKT Jasmin Dentz +49 6997124731 dentz@gfd-finanzkommunikation.de PRESSE-KONTAKT Elena Strikker +49 5341302447 elena.strikker@smag.de ÜBER DAS UNTERNEHMEN Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter. Haftungsausschluss und wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung stellt eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung") dar und bezieht sich auf die Absicht der SMAG Mobile Antenna Masts AG (die "Gesellschaft"), einen Börsengang durchzuführen. Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar und ist auch nicht Teil eines Prospekts. Diese Mitteilung darf nicht, direkt oder indirekt, innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, oder für deren Rechnung, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, dessen Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen ist. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("Bafin") veröffentlicht werden und auf der Webseite der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein (https://www.smag.de). In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung in dem jeweiligen Mitgliedstaat, und keine Person, die kein qualifizierter Anleger ist, darf aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATRs), die zudem (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevanten Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Das vorliegende Dokument enthält verschiedene Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und Schätzungen. Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, stellen sie keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar, da unseren Annahmen Risiken und Unsicherheiten zugrunde liegen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung und Ergebnisse sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Änderungen nationaler oder internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieses Dokuments widerzuspiegeln. Cantor Fitzgerald Ireland Limited (die "Bank") handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt die Bank gegenüber keiner anderen Person als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Sowohl die Bank als auch ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren. Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene Branchen-, Markt- und Wettbewerbspositionsdaten stammen aus offiziellen oder Drittquellen. Branchenpublikationen, Studien und Umfragen Dritter weisen in der Regel darauf hin, dass die darin enthaltenen Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig angesehen werden, dass die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen jedoch nicht garantiert wird. Marktstudien basieren in der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, die sich als unzutreffend oder unangemessen erweisen können, und ihre Methodik ist von Natur aus prognostisch und spekulativ. Darüber hinaus basieren die in Marktstudien enthaltenen Marktdaten und sonstigen Informationen in der Regel teilweise auf anderen Branchenpublikationen sowie auf Marktforschung, die ihrerseits auf Stichproben und subjektiven Einschätzungen sowohl der Forscher als auch der Befragten beruht, einschließlich Einschätzungen darüber, welche Arten von Produkten und Transaktionen in den relevanten Markt einbezogen werden sollten. Dementsprechend sollte auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Branchen-, Markt- oder Wettbewerbspositionsdaten kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden. In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Bank und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt, nach seiner Veröffentlichung, alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Bank und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus kann die Bank oder ihre verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Bank (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern kann. Die Bank beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn in Übereinstimmung mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen. Weder die Bank noch einer ihrer Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher anderer Informationen, die die Gesellschaft oder verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zur Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft wird die Bank als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Open Market (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 13. Juli 2026), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergäbe. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jedem Aktienmarkt, jedem Freiverkehrsmarkt, jeder Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen Basisaktien) zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien"). Der veräußernde Aktionär hat dem Stabilisierungsmanager eine Option eingeräumt, die es ihm ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte Greenshoe-Option). Soweit Investoren im Rahmen des IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist der Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option während des Stabilisierungszeitraums auszuüben, selbst wenn eine solche Ausübung einem Verkauf von Aktien durch den Stabilisierungsmanager nachfolgt, die der Stabilisierungsmanager zuvor im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworben hatte (sogenanntes "Refreshing the Shoe").



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