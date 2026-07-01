Die Integration smarter Helfer in den Programmieralltag verspricht enorme Effizienzgewinne für moderne Entwicklungsteams. Doch diese neue Arbeitsweise öffnet zugleich Türen für Angriffsvektoren, die etablierte Sicherheitskonzepte völlig ins Leere laufen lassen. KI-Assistenten wie Cursor, Codex oder Claude Code können durch manipulierte Fehlerberichte in Tracking-Tools heimlich übernommen werden, was das US-amerikanische Sicherheitsunternehmen Tenet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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