Microsoft ist jetzt Lizenznehmer des Sisvel Wi-Fi Multimode-Pools. Der US-amerikanische Computer- und Software-Riese hat als jüngstes in einer Reihe von großen Unternehme eine Lizenz für die standardessentiellen Patente erhalten, die über das Programm angeboten werden. Damit schließt es sich ASUS, Hewlett Packard Enterprise und Sony Group Corporation sowie Huawei, Panasonic, Philips und ZTE als Lizenznehmer des Programms an. Die vier letztgenannten Unternehmen sind, neben KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 (einem Sisvel-Tochterunternehmen), SK Telecom und Wilus, ebenfalls Lizenzgeber.

Der Sisvel Wi-Fi Multimode-Pool, der sowohl Wi-Fi 6 als auch Wi-Fi 7 abdeckt, bietet eine effiziente Möglichkeit, in den kommenden Jahren Zugang zu den wichtigsten Wi-Fi-Funktionen zu erhalten. Er wurde im Januar 2026 öffentlich als Nachfolger des Sisvel Wi-Fi 6-Patentpools lanciert. Im Laufe von drei Jahren wurden über dieses Programm Vereinbarungen mit 40 Unternehmen geschlossen, darunter Acer, Netgear, Cisco und HP.

"Wir freuen uns sehr, Microsoft als Lizenznehmer des Sisvel Wi-Fi Multimode-Pools begrüßen zu dürfen", so Alex Debski, Director of Licensing und Counsel Legal and Business bei Sisvel. "Die Verhandlungen waren teilweise anspruchsvoll, aber stets freundlich und konstruktiv. Wir danken dem Microsoft-Team für die positive Herangehensweise."

"Das einvernehmliche Zustandekommen des Deals mit Microsoft ist eine weitere deutliche Bestätigung des Angebots und Tarifs des Wi-Fi Multimode-Pools", sagte Sisvel Chief IP Officer Heath Hoglund. "Ich gratuliere allen Beteiligten zu ihrer Professionalität und Kompetenz. Das Programm gewinnt jetzt deutlich an Fahrt und ich freue mich darauf, in naher Zukunft weitere Lizenznehmer zu begrüßen."

Über Sisvel

Sisvel ist überzeugt von der Bedeutung von Kollaboration, Innovationskraft und Effizienz, um eine Brücke zwischen den Bedürfnissen von Patentinhabern und denjenigen zu schlagen, die auf ihre Technologien zugreifen möchten. In einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Marktumfeld ist es unser Leitprinzip, durch die Entwicklung und Implementierung flexibler, zugänglicher Kommerzialisierungslösungen faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

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