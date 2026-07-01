Seit dem Hoch der Corona-Pandemie befindet sich die Life-Science-Branche in einer branchenübergreifenden Konsolidierungsphase. Doch es verdichten sich die Anzeichen, dass der Sektor an der Börse vor dem großen Comeback steht. Nicht zuletzt sind es anziehende M&A-Aktivitäten (siehe Übernahme von Bio-Techne durch Merck), die das Interesse am Sektor wieder wachsen lassen. DER AKTIONÄR stellt drei Titel vor, die Anleger jetzt ihrem Depot beimischen können.Den vollständigen Artikel lesen ...
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