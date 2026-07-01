Nürnberg (ots) -Zum zweiten Mal in wenigen Wochen senkt der Lebensmittel-Discounter NORMA die Preise auf viele beliebte Kaffeeprodukte: Erst im Mai wurden Pads, Bohnen und Pulver um bis zu 50 Cent günstiger - jetzt legt der fränkische Lebensmittelhändler noch einmal nach und zwar um bis zu 14 Prozent. Damit sparen Kundinnen und Kunden auf einen Schlag bis zu einem Euro pro Packung. Bestes Beispiel ist die Premium-Auslese von RÖSTA, die jetzt nur noch 5,99 Euro kostet, statt zuvor 6,99 Euro. Aber auch im Sortiment von CAFFECIAO und BIO SONNE finden Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt dauerhaft günstigere Kaffeeangebote. Einfach zugreifen und aufbrühen!Mit der aktuellen Preissenkung zeigt NORMA erneut, dass es seine Versprechen hält: Denn "Mehr fürs Geld" bietet nur der fränkische Discounter und gibt erneut alle Preisvorteile auf dem Markt direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):RÖSTA Fein & Mild 500 gBislang: 5,79 EURJetzt: 5,49 EURRÖSTA Entkoffeiniert 500 gBislang: 5,79 EURJetzt: 5,49 EURRÖSTA Premium-Auslese 500 gBislang: 6,99 EURJetzt: 5,99 EURRÖSTA Gold 500 gBislang: 5,79 EURJetzt: 5,49 EURRÖSTA Classic 500 gBislang: 4,79 EURJetzt: 4,49 EURCAFFECIAO Kaffeepads Crema 280 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURCAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso 1.000 gBislang: 11,49 EURJetzt: 10,99 EURCAFFECIAO Kaffeekapseln für Nespresso 104 gBislang: 4,19 EURJetzt: 3,99 EURCAFFECIAO Kaffeepads Mild 280 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURCAFFECIAO Kaffeepads Strong 280 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURCAFFECIAO Kaffeepads Classic 280 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURCAFFECIAO Caffé Gustoso / Crema Gustoso 1.000 gBislang: 10,49 EURJetzt: 9,99 EURCAFFECIAO Caffé Crema / Crema Dolce 1.000 gBislang: 11,49 EURJetzt: 10,99 EURBIO SONNE Bio Fair Trade Kaffee 1.000 gBislang: 14,45 EURJetzt: 13,95 EURBIO SONNE Bio-Röstkaffee 500 gBislang: 7,59 EURJetzt: 7,29 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6305720