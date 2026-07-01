Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsdruck hat sich in Deutschland im abgelaufenen Monat stärker abgeschwächt als erwartet, so Christian Lips, Chefvolkswirt von der NORD/LB.Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts sei die Jahresrate des Verbraucherpreisindex auf 2,3% gesunken. Gegenüber dem Vormonat sei das Preisniveau um 0,3% gesunken. Ähnlich ausgeprägt sei der Rückgang beim für europäische Zwecke harmonisierten Verbraucherpreisindex ausgefallen (von 2,7% auf 2,4%). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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