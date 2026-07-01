Während der Kryptomarkt unter massiven Kursverlusten ächzt - Bitcoin notiert rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch vom vergangenen Herbst -, zeichnet sich ein prominenter Gewinner ab: US-Präsident Donald Trump. Sein aktueller Finanzbericht für 2025 zeigt, dass er trotz der branchenweiten Talfahrt ein Vermögen von über einer Milliarde Dollar durch seine Verflechtungen mit der Krypto-Industrie generiert hat.• Während der Kryptomarkt massiv einbricht, hat Trump durch Krypto-Assets, Lizenzgebühren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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