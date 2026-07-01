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/ Schlagwort(e): Monatszahlen/Sonstiges
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Kraftstoffpreise sinken im Juni deutlich
Nürnberg, 1. Juli 2026. Nachdem die Kraftstoffpreise bereits im Mai deutlich gesunken waren, setzte sich diese Entwicklung im Juni fort. Wie Berechnungen des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken zeigen, kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Monatsdurchschnitt 1,8512 Euro. Gegenüber Mai (1,9683 Euro) entsprach das einem Rückgang von rund 12 Cent pro Liter. Diesel verbilligte sich im selben Zeitraum noch deutlicher: Der bundesweite Durchschnittspreis lag im Juni bei 1,7966 Euro je Liter und damit rund 18 Cent unter dem Wert des Vormonats (1,9727 Euro).
Rohölpreise, Tankrabatt und Tankpreisbremse:
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise wurde im Juni vor allem durch die Rohölmärkte sowie den bis zum 30. Juni geltenden Tankrabatt bestimmt. Zu Monatsbeginn notierte die für Deutschland relevante Nordseesorte Brent noch bei rund 98 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Mit der Annäherung zwischen den USA und dem Iran setzte jedoch eine deutliche Trendwende ein. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, die schrittweise Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus und die Aussicht auf ein wieder steigendes Ölangebot aus der Golfregion setzten die Rohölpreise deutlich unter Druck. Ende Juni kostete ein Barrel Brent zeitweise nur noch rund 73 US-Dollar und damit so wenig wie seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar nicht mehr.
Diesel im Juni rund 5,5 Cent günstiger als Benzin
Nachdem Diesel zwischen März und Mai bis zu 15,42 Cent pro Liter teurer war als Super E10, drehte sich das Verhältnis im Juni wieder um. Im Monatsdurchschnitt kostete Diesel rund 5,46 Cent weniger als Super E10. Damit vergrößerte sich der Preisabstand zwischen den beiden Kraftstoffsorten gegenüber dem Vormonat um rund 6 Cent zugunsten von Diesel. Allerdings liegt der Dieselpreis damit weiterhin deutlich unter seinem steuerlichen Vorteil von rund 20 Cent pro Liter gegenüber Benzin.
Die günstigsten und teuersten Tanktage im Juni
Am günstigsten tankten Autofahrerinnen und Autofahrer im vergangenen Monat am Freitag, dem 19. Juni. An diesem Tag kostete der Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt rund 1,7920 Euro, und der Liter Diesel rund 1,7100 Euro. Denselben Durchschnittspreis erreichte Diesel zudem am Dienstag, dem 23. Juni.
Städteranking im Juni:
Mit einem durchschnittlichen Literpreis von 1,7977 Euro war Bonn im Juni die günstigste Super-E10-Tankstadt im bundesweiten Preisvergleich von Clever Tanken unter den 20 größten deutschen Städten. Stuttgart folgte mit 1,8102 Euro auf Rang zwei, Duisburg sicherte sich mit 1,8153 Euro den dritten Platz.
Ausblick für Juli
Mit Beginn des Julis entfällt zunächst der bis Ende Juni geltende Tankrabatt. Allein dadurch verteuern sich Benzin und Diesel rechnerisch um 16,7 Cent je Liter. Ob dieser Anstieg jedoch vollständig bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Rohölpreise sowie vom Wettbewerb an den Tankstellen ab.
Spartipps
Steffen Bock rät Autofahrerinnen und Autofahrern, die unabhängig von steigenden oder fallenden Preisen sparen möchten, die Preise vor dem Tanken per App, Navigationssystem oder online zu vergleichen. Gerade durch die neue Tankpreisbremse lohnt sich das richtige Timing noch stärker als zuvor. Wer kurz vor 12 Uhr tankt, kann am meisten sparen.
Über Clever Tanken
Städteranking der Spritkosten für Juni 2026. © infoRoad GmbH / Clever Tanken
Städteranking mit Durchschnittskosten für Diesel und Super E10 im Juni 2026. © infoRoad GmbH / Clever Tanken
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.