© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOXPeng meldet ein Rekordquartal mit mehr als 100.000 Auslieferungen. Gleichzeitig präsentiert der Konzern neue KI-Technologien für autonomes Fahren.Der chinesische Elektroautohersteller XPeng hat im zweiten Quartal 2026 deutlich zugelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, lieferte es zwischen April und Juni insgesamt 103.295 Fahrzeuge aus. Allein im Juni erreichte XPeng 40.126 Auslieferungen. Besonders dynamisch entwickelte sich das Modell GX. Von diesem Fahrzeug wurden im Juni 6.739 Einheiten ausgeliefert. Gleichzeitig lief das 10.000. Fahrzeug der Baureihe vom Band. Für die Aktie von XPeng ging es am Dienstag in Hongkong kräftig nach oben. Das Papier beendete den Handel mit einem Aufschlag …
Enthaltene Werte: US98422D1054Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE