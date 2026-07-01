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Mallia Innovations schließt Finanzierung über 3 Mio. Euro erfolgreich ab und skaliert den Vertrieb der 8T3 Essentials-Linie



01.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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Mallia Innovations schließt Finanzierung über 3 Mio. Euro erfolgreich ab und skaliert den Vertrieb der 8T3 Essentials-Linie Nach starkem Deutschlandstart, nun Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten in Europa

Erhöhung des Lagerbestands von 8T3 Essentials Hair Serum und 8T3 Essentials Lash & Brow Serum

Vorbereitung potenzieller Markteinführungen außerhalb der EU, insbesondere in den USA Erlangen, Deutschland, 01. Juli 2026 - Die Holdinggesellschaft Mallia Innovations GmbH, die strategisch die Entwicklung und Vermarktung von biopharmazeutischen Therapien gegen Haarausfall und zur Wundheilung sowie kosmetischer Haarwuchsanwendungen vorantreibt, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 3 Mio. Euro bekannt. Die Mittel fließen vor allem in die Tochtergesellschaft Mallia Aesthetics GmbH, um die kommerzielle Skalierung der beiden hormonfreien Produkte der 8T3 Essentials-Linie in Europa voranzutreiben. Dazu soll der Warenbestand erhöht werden sowie die Marketing- und Vertriebsaktivitäten schnell und gezielt verstärkt und an die jeweiligen Marktanforderungen angepasst werden. Darüber hinaus sollen erste organisatorische, regulatorische und kommerzielle Vorbereitungen für potenzielle Markteinführungen außerhalb der EU getroffen werden, insbesondere mit Blick auf den US-Markt. Dr. Manfred Gröppel, Mitgründer und Geschäftsführer von Mallia Innovations, sagte: "Wir blicken auf einen erfolgreichen Marktstart und eine positive Absatzentwicklung in den ersten 6 Monaten seit Produkteinführung. Jetzt wollen wir die nächste Stufe zünden und unser Geschäft skalieren: Wir werden unsere Marketingaktivitäten in den anderen EU-Ländern im eigenen Online-Vertrieb und über Partner ausbauen, operative Strukturen stärken und die kommerzielle Verfügbarkeit sicherstellen. Der erfolgreiche Abschluss unserer Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Mio. Euro unterstreicht das Vertrauen unserer bestehenden und neuen Investoren in unsere Arbeit, Technologie und strategische Ausrichtung von Mallia." Mallia Aesthetics vermarktet das hormonfreie 8T3 Essentials Hair Serum und das hormonfreie 8T3 Essentials Lash & Brow Serum. Beide Produkte sind über Mallias 8T3-Webseite erhältlich. Die 8T3 Essentials-Produktlinie basiert auf dem Wirkstoff MAL-838, einem firmeneigenen Derivat des humanen löslichen CD83-Proteins. Über das lösliche CD83-Protein Lösliches CD83 (sCD83) ist ein immunmodulierendes Protein, das derzeit für die topische Behandlung von Haarausfall (MAL-856) und die Stimulation von Haarwachstum (MAL-838) entwickelt wird. Das lösliche CD83-Protein, das erstmals 2001 von Mallia-Mitgründer Prof. Dr. Steinkasserer identifiziert wurde, hat entzündungshemmende Eigenschaften, indem es die Auflösung von Entzündungen induziert, die Wundheilung fördert und neues Haarwachstum unterstützt.1 Darüber hinaus wurde gezeigt, dass sCD83 regulatorische T-Zellen (Tregs) aktiviert2, die direkt mit den Haarfollikeln interagieren und diese aktivieren können.3 Weiterhin hemmt sCD83 den Zelltod der Haarfollikel und aktiviert direkt die follikulären Stammzellen sowie die Keratinproduktion, was zu neuem Haarwachstum führt. Diese multimodale Wirkungsweise unterscheidet sCD83 von anderen topisch angewandten Haarwuchsmitteln. Bei topischer Anwendung gelangt sCD83 direkt zu den Haarfollikeln, dringt aber nicht durch die Haut und wurde daher auch nicht im Blutkreislauf nachgewiesen. Die Wirkung ist auf den lokalen Bereich beschränkt, was ein großer Vorteil gegenüber systemischen Behandlungsmöglichkeiten ist, von denen einige schwere Nebenwirkungen verursachen können.

Über Haarausfall Hormonell bedingter Haarausfall bei Männern und Frauen (androgenetische Alopezie oder AGA) ist die häufigste Form des Haarausfalls. Weltweit sind mehr als 70% der Männer sowie 50% der Frauen jenseits der Menopause von androgenetischer Alopezie betroffen. Weitere 147 Millionen Menschen leiden an immunbedingtem, kreisrundem Haarausfall (Alopecia areata oder AA4,5). Die androgenetische Alopezie verläuft in der Regel graduell und ist auf genetische und hormonelle Faktoren zurückzuführen. Bei Männern führt sie häufig zu Geheimratsecken und Kahlheit am Oberkopf, bei Frauen zu schütterem Haar im Scheitelbereich. Alopecia areata führt zu kreisrundem Haarausfall auf der Kopfhaut, im Gesicht oder an anderen Körperstellen. Sie tritt auf, wenn das Immunsystem "irrtümlich" Haarfollikel angreift, was zu immunbedingtem Haarausfall führt.

Über Mallia Die in Erlangen ansässige Mallia Innovations GmbH ist die Holdinggesellschaft von zwei spezialisierten Tochterunternehmen und treibt strategisch die proprietäre Entwicklung und Vermarktung von biopharmazeutischen Therapien und kosmetischen Anwendungen auf Basis des immunmodulierenden Proteins sCD83 voran. Im Fokus von Mallia stehen Haarwachstum, Haarausfall sowie weitere dermatologische Anwendungen, einschließlich Wundheilung. Mallia Therapeutics GmbH fokussiert sich auf die klinische Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten, die u.a. an androgenetischer Alopezie oder Alopecia areata leiden. Der Wirkstoff MAL-856 beruht auf der wissenschaftlich nachgewiesenen immunmodulierenden Wirkungsweise von sCD83, die von Mallia-Mitgründer Prof. Dr. Alexander Steinkasserer seit fast 25 Jahren erforscht wird.6 Mallia Aesthetics GmbH konzentriert sich auf die Entwicklung kosmetischer Produkte, um Haarwachstum anzuregen, die ebenfalls auf dem vielversprechenden, wissenschaftlich fundierten sCD83-Protein basieren. Mit dem Inhaltsstoff MAL-838 werden innovative Kosmetik-Produkte für Fachleute und Endverbraucher entwickelt und vermarktet. Entdecken und bestellen Sie die Produkte der 8T3 Essentials-Linie direkt in unserem Onlineshop: www.8T3.com Mehr Infos finden Sie unter www.mallia.com und folgen Sie uns auf LinkedIn , Instagram , und Facebook .

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1 Royzman, D., Peckert-Maier, K., Stich, L., König, C., Wild, A. B., Tauchi, M., ... & Steinkasserer, A. (2022). Soluble CD83 improves and accelerates wound healing by the induction of pro-resolving macrophages. Frontiers in Immunology, 13, 1012647. DOI: 10.3389/fimmu.2022.1012647 2 Bock, F., Rössner, S., Onderka, J., Lechmann, M., Pallotta, M. T., Fallarino, F., ... & Zinser, E. (2013). Topical application of soluble CD83 induces IDO-mediated immune modulation, increases Foxp3+ T cells, and prolongs allogeneic corneal graft survival. The Journal of Immunology, 191(4), 1965-1975. DOI: 10.4049/jimmunol.1201531 3 Ali, N., Zirak, B., Rodriguez, R. S., Pauli, M. L., Truong, H. A., Lai, K., ... & Rosenblum, M. D. (2017). Regulatory T cells in skin facilitate epithelial stem cell differentiation. Cell, 169(6), 1119-1129. DOI: 10.1016/j.cell.2017.05.002 4 Feinstein, R. P. (2022). Androgenetic alopecia.: https://emedicine.medscape.com/article/1070167-overview 5 Mostaghimi, A., Gandhi, K., Done, N., Ray, M., Gao, W., Carley, C., ... & Sikirica, V. (2022). All-cause health care resource utilization and costs among adults with alopecia areata: A retrospective claims database study in the United States. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy, 28(4), 426-434. DOI: 10.18553/jmcp.2022.28.4.42 6 Lechmann, M., Krooshoop, D. J., Dudziak, D., Kremmer, E., Kuhnt, C., Figdor, C. G., ... & Steinkasserer, A. (2001). The extracellular domain of CD83 inhibits dendritic cell-mediated T cell stimulation and binds to a ligand on dendritic cells. The Journal of experimental medicine, 194(12), 1813-1821. DOI: 10.1084/jem.194.12.1813



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