Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG



01.07.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2XXX Anlass der Studie: GBC Insider Focus Index (Mai Juni 2026) Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Manuel Hölzle

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.



GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +89,3 %

GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +71,5 %



Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung).



Insider-Aktie im Fokus: INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108); Kurs: 25,90 € (30.06.2026; XETRA)

Diversifizierter Mittelstand mit nachvollziehbarer Wachstumsstrategie



Die INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist eine auf den deutschen und europäischen Mittelstand spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 erwirbt und entwickelt INDUS überwiegend etablierte, technologieorientierte Unternehmen mit starken Marktpositionen und langfristigen Wachstumsperspektiven. Der Konzern besitzt und führt mehr als 40 Beteiligungsunternehmen, die in den drei Segmenten Engineering, Infrastructure und Materials Solutions gebündelt sind. Die Portfoliounternehmen bieten unter anderem Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau, die Automatisierung und Robotik, die Bau- und Gebäudetechnik, die Telekommunikationsinfrastruktur sowie die Herstellung und Verarbeitung spezialisierter Materialien an.



Das Geschäftsmodell der INDUS Holding AG ist auf eine langfristige Entwicklung der erworbenen Unternehmen ausgerichtet. Dabei verfolgt die Gesellschaft grundsätzlich keine zeitlich festgelegte Verkaufsstrategie. Die Beteiligungsunternehmen sollen vielmehr dauerhaft im Konzern verbleiben und gleichzeitig ein hohes Maß an operativer Eigenständigkeit behalten. Die Geschäftsführungen vor Ort handeln weitgehend unternehmerisch, während die Holding insbesondere bei strategischen Fragestellungen, Akquisitionen, Finanzierung, Internationalisierung und nachhaltiger Unternehmensentwicklung unterstützt. Bei neuen Beteiligungen konzentriert sich INDUS vor allem auf profitable industrielle Nischenanbieter mit ausgeprägter Technologie- und Engineering-Kompetenz.



Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die INDUS-Gruppe trotz des weiterhin herausfordernden konjunkturellen Umfelds einen leichten Umsatzanstieg auf 1,74 Mrd. € nach 1,72 Mrd. € im Vorjahr. Das bereinigte EBITA belief sich auf 147,8 Mio. € und lag damit unter dem Vorjahreswert von 153,7 Mio. €, was das herausfordernde Marktumfeld widerspiegelt. Positiv entwickelten sich insbesondere der Auftragseingang, der um 15,1 % auf 1,85 Mrd. € anstieg, sowie der Auftragsbestand, der sich zum Jahresende auf 705,9 Mio. € erhöhte.



Auch der Start in das Geschäftsjahr 2026 verlief insgesamt positiv. So erhöhte sich im ersten Quartal der Konzernumsatz um 9,7 % auf 441,6 Mio. €, während das bereinigte EBITA deutlich von 24,9 Mio. € auf 42,5 Mio. € anstieg. Damit verbesserte sich die bereinigte EBITA-Marge von 6,2 % auf 9,6 %. Neben der grundsätzlich planmäßigen Entwicklung der Portfoliounternehmen profitierte das Segment Materials Solutions von außergewöhnlichen Preisentwicklungen bei Wolframcarbid-Rohstoffen. Diese führten allerdings auch zu einem deutlichen Aufbau des Working Capitals und belasteten den freien Cashflow. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz zwischen 1,85 Mrd. € und 2,05 Mrd. € sowie ein bereinigtes EBITA zwischen 160 Mio. € und 190 Mio. €. Die bereinigte EBITA-Marge soll zwischen 8,0 % und 10,0 % liegen.



Mit der Wachstumsstrategie "EMPOWERING MITTELSTAND" möchte INDUS das bestehende Portfolio sowohl organisch als auch durch weitere Unternehmensakquisitionen ausbauen. Als zentrale Wachstumstreiber wurden Akquisitionen, Internationalisierung und Engineering-Kompetenz definiert. Bis zum Jahr 2030 plant die Gesellschaft, mehr als 500 Millionen Euro in den Erwerb weiterer Unternehmen zu investieren. Dabei soll die Suche nach neuen Plattformbeteiligungen auf ganz Europa ausgeweitet werden, während Ergänzungsakquisitionen für bestehende Beteiligungsunternehmen weltweit erfolgen können. Gleichzeitig sollen die Portfoliounternehmen durch Investitionen in neue Technologien, zusätzliche Produktionskapazitäten und den Ausbau ihrer internationalen Marktpräsenz weiterentwickelt werden. Die hohe technologische Spezialisierung vieler Beteiligungen sowie ihre Positionierung in industriellen Nischenmärkten bilden hierfür eine solide Grundlage.



Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026 wurde ein Insidersignal bei der INDUS Holding AG gemeldet. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Johannes Schmidt erwarb am 13. Mai 2026 insgesamt 1.050 INDUS-Aktien zu einem Kurs von 31,80 €. Das gesamte Transaktionsvolumen belief sich damit auf 33.390 Euro. Der Kauf durch den langjährigen Vorstandsvorsitzenden kann als Vertrauenssignal in die strategische Ausrichtung und die weitere Geschäftsentwicklung des Konzerns gewertet werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260701_Insiderupdate_Mai_Juni



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 01.07.2026 (08:18 Uhr)

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 01.07.2026 (10:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News