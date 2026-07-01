Warum entscheiden Gerichte bei Home-Office-Unfällen unterschiedlich? Zwei Fälle vor dem Hessischen Landessozialgericht zeigen, dass es dabei auf einige Faktoren ankommt. Das gilt etwa beim Weg zum Mittagessen. Ob Versicherungsschutz besteht, hängt also von den Umständen des Einzelfalls ab. Wann greift der gesetzliche Unfallversicherungsschutz im Home-Office? Mit dieser Frage befassen sich die Gerichte regelmäßig. Trotz oft ähnlicher Fallkonstellationen kommt es dabei immer wieder auf die konkreten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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