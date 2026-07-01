Für Carina Lentfort-Wietheger ist es ein persönliches Herzensprojekt: Sie bietet Vorträge für Frauen und vermittelt dort Wissen zu Finanzen und Vorsorge. Das hat sich bereits für das Unternehmen bezahlt gemacht, daher steckt die Maklerin auch bewusst einiges an Arbeit in die Vorbereitung. Interview mit Carina Lentfort-Wietheger, Geschäftsführerin bei Wietheger OHG, dem Versicherungs- und Finanzmakler im MünsterlandFrau Lentfort-Wietheger, Sie sind als Maklerin und Geschäftsführerin im Bereich Frauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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