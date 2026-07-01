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Dow Jones News
01.07.2026 10:27 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nike drückt auf Sektor

DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nike drückt auf Sektor

DOW JONES--Europas Börsen sind nach den kräftigen Aufschlägen vom Vortag mit leichten Abgaben in den Handel am Mittwoch gestartet. Am Makroumfeld hat sich nichts geändert, die asiatischen Börsen haben uneinheitliche Vorgaben geliefert. Im Fokus steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise für Juni am Vormittag. Erwartet wird ein Preisanstieg von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. 0,4 Prozent in der Kernlesung. Angesichts der zuletzt stark gefallenen Energiepreise hat die Lesung allerdings an Brisanz für die Börsen verloren.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 25.018 Punkte und notiert damit weiterhin um die psychologisch wichtige Marke von 25.000, der Euro-Stoxx-50 gibt dagegen um 0,4 Prozent nach. Der Ölpreis zeigt sich auf niedrigem Niveau kaum verändert, an den Devisenmärkten gibt der Euro etwas nach auf 1,1399 Dollar. Mit den Anleiherenditen geht es nach oben, was einen Hemmschuh für die Aktienmärkte darstellt.

Aus den USA folgt am Nachmittag dann die Bekanntgabe der ADP-Arbeitsmarktdaten für Juni. Hier rechnen Analysten mit einem Aufbau der Zahl der Beschäftigten um 110.000. Am Donnerstag folgt dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Derweil wirft die Berichtssaison zunehmend ihre Schatten voraus. Rational veranstaltet einen Pre-Close-Call, genauso wie Continental, letzterer allerdings erst nach Börsenschluss. Wie die Erfahrung der vergangenen Tage erneut gezeigt hat, können Pre-Close-Calls, in denen Unternehmen über das aktuelle Quartal berichten, stärkere Bewegungen der betroffenen Aktien auslösen.

Die negativen Vorgaben von Nike drücken auf den Sektor. Nike hat zwar bessere Geschäftszahlen vorgelegt, zugleich aber die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Nike prognostiziert nun für den Zeitraum von März bis Ende November einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verglichen mit der vorherigen Prognose eines Rückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Aktie verlor nachbörslich mehr als 3 Prozent in den USA. Adidas fallen um 1,4 Prozent, für Puma geht es 1,3 Prozent nach unten.

Sowohl Deutsche Telekom (+1,8%) als auch BMW (+0,4%) starten am Mittwoch die dritte Tranche ihrer laufenden Aktienrückkaufprogramme. Im Fall des Telekommunikationsanbieters hat dieses ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und läuft bis Ende 2026. Bei BMW hat das Aktienrückkaufprogramm ein Gesamtvolumen von ebenfalls bis zu 2 Milliarden Euro und soll spätestens bis zum 30. April 2027 abgeschlossen sein.

Baywa hat sich mit ihren wichtigsten Finanzierungspartnern und Großaktionären grundsätzlich auf eine Anpassung der laufenden Sanierung verständigt. Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller Beteiligten und soll bis Herbst 2026 in eine verbindliche Sanierungsvereinbarung überführt werden. Baywa gewinnen 5 Prozent. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.306,22  -0,4   -21,87    6.328,09    8,9 
Stoxx-50        5.404,82  -0,2   -11,11    5.415,93    9,9 
DAX          25.018,17  +0,1   22,36    24.995,81    2,2 
MDAX          31.825,73  +0,1   16,63    27.039,42    3,9 
TecDAX         3.880,88  +0,7   27,80    3.091,28    7,1 
SDAX          18.060,36  +0,1   14,78    13.062,07    5,2 
FTSE          10.498,41  +0,0    1,29    10.497,12    5,7 
CAC           8.365,88  -0,5   -38,11    8.403,99    2,7 
SMI          14.178,46  -0,1   -15,46    14.193,92    6,9 
ATX           6.419,98  -0,7   -44,22    6.464,20    20,5 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:00 
EUR/USD          1,1399  -0,2  -0,0022     1,1421   1,1431 
EUR/JPY          185,41  -0,1  -0,2500     185,66  185,7600 
EUR/CHF          0,9229  -0,0  -0,0002     0,9231   0,9221 
EUR/GBP          0,8606  -0,1  -0,0005     0,8611   0,8612 
USD/JPY          162,63  +0,1   0,0900     162,54  162,4900 
GBP/USD          1,3241  -0,1  -0,0019      1,326   1,3270 
USD/CNY          6,7932  +0,1   0,0081     6,7851   6,7851 
USD/CNH          6,7997  +0,1   0,0089     6,7908   6,7871 
AUS/USD          0,6889  -0,4  -0,0030     0,6919   0,6927 
Bitcoin/USD      58.700,06  +0,1   35,07    58.664,99 58.392,57 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         69,34  -0,2   -0,16      69,5 
Brent/ICE         72,91  -0,1   -0,04      72,95 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          3.972,39  -0,9   -34,84    4.007,23 
Silber           57,60  -1,7   -0,97      58,58 
Platin         1.542,23  -0,6   -9,02    1.551,25 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

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July 01, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)

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