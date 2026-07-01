Die Aktie des Hamburger KI- und Robotik-Spezialisten Circus SE glich in den letzten Monaten einer harten Rutschpartie. Vom einstigen Allzeithoch bei über 33 Euro stürzte das Papier im Zuge der Anlaufverluste massiv ab und notiert aktuell tief im einstelligen Euro-Bereich. Doch wer den Small Cap bereits abgeschrieben hat, könnte die Rechnung ohne den frisch gezündeten Wüsten-Turbo gemacht haben! Dem Unternehmen ist ein regulatorischer Paukenschlag gelungen: Circus SE hat die vollständige Zertifizierung für den kommerziellen Betrieb ihrer autonomen Robotersysteme in den Vereinigten Arabischen Emiraten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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