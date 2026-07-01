Düsseldorf (ots) -HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, hat die Markteinführung des HONOR Magic V6 bekannt gegeben. Das faltbare Smartphone kombiniert ein ultraschlankes Profil mit einer hohen Akkukapazität, einer Widerstandsfähigkeit auf Flaggschiff-Niveau und einer nahtlosen Konnektivität zum Apple-Ökosystem. Ausgestattet mit KI-Agenten und Multitasking-Funktionen auf dem Hauptbildschirm ist das Gerät für die produktive Arbeit im Alltag ausgelegt."Die Branche benötigt den Mut zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Nutzer von faltbaren Smartphones sollten niemals gezwungen sein, Kompromisse zwischen Design, Zuverlässigkeit und Leistung einzugehen", erklärte James Li, CEO von HONOR. "Beim HONOR Magic V6 haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert: eine intuitive Handhabung, verlässliche Robustheit und eine nahtlose, systemübergreifende Produktivität. Die Entwicklung des HONOR Magic V6 spiegelt unser Bestreben wider, KI-Geräte zu schaffen, die es Menschen ermöglichen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen - genau dieses Ziel verfolgen wir mit unserem HONOR ALPHA PLAN."Ultraschlankes Design ohne Kompromisse bei der RobustheitMit einer Gehäusedicke von gerade einmal 8,75 mm[1] im gefalteten und 4,0 mm im entfalteten Zustand (in der weißen Variante) sowie einem Gewicht von rund 219 g[2] ist das HONOR Magic V6 flach und leicht gestaltet. Die Haptik des Geräts kommt damit der eines klassischen Smartphones im Barren-Design näher.Als Wegbereiter im Bereich der faltbaren Smartphones zeigt HONOR, dass eine extrem schlanke Bauweise die Stabilität des Geräts nicht beeinträchtigt. Das Herzstück bildet das HONOR "Super-Steel"-Scharnier, das eine Zugfestigkeit von 2800 MPa aufweist. Ein KI-gestütztes, bionisches Dämpfungssystem ergänzt diese Struktur. Die Dämpfung wurde in zahlreichen Simulationen entwickelt, um Aufprallkräfte bei Stürzen oder im alltäglichen Gebrauch zu absorbieren und gleichmäßig zu verteilen.Beim Innen-Display sorgt flexibles UTG-Glas für ein nahezu faltenfreies Seherlebnis, während das Außen-Display durch das HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield geschützt wird. Die hochpräzise Siliziumnitrid-Beschichtung besteht aus bis zu 5.600 Schichten, was die Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit erhöht und gleichzeitig Reflexionen minimiert. Zudem ist das HONOR Magic V6 nach den Schutzklassen IP68 und IP69[3] (gemäß IEC-Standard 60529) gegen Wasser, Staub und starke Wasserstrahlen geschützt - und damit das weltweit erste Foldable mit dieser Zertifizierung.Das Außen-Display misst 6,52 Zoll, während das faltbare Innen-Display eine Größe von 7,95 Zoll[4] aufweist. Beide unterstützen eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Beim Außen-Display liegt die Spitzenhelligkeit bei 6.000 Nits, beim Innen-Display bei 5.000 Nits[5]. Zusammen mit einer Reflexionsrate von 1,5 % wird so die Ablesbarkeit unter direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet. Fortschrittliche Technologien[6] zur Schonung der Augen, darunter das 4320 Hz PWM-Dimmen[7], unterstützen zudem die komfortable Nutzung über längere Zeiträume.Akkukapazität und SpitzenleistungDas HONOR Magic V6 ist mit einem 6660 mAh[8] Silizium-Karbon-Akku ausgestattet. Damit verfügt das Gerät über die bislang größte Akkukapazität in einem faltbaren Smartphone. Ein Siliziumanteil von rund 25 % sorgt in Kombination mit einer Energiedichte von 921 Wh/L für diese Kapazitätswerte bei kompakter Bauweise des Gehäuses.Als Prozessor kommt die Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Plattform[9] im 3-nm-Fertigungsprozess zum Einsatz, kombiniert mit LPDDR5X RAM und UFS 4.1-Speicher. Diese Konfiguration liefert eine erstklassige Performance bei Spielen, Multitasking und Produktivität. Unterstützt durch die Full-Stack-Vulkan-Grafik-Engine gewährleistet das HONOR Magic V6 zudem eine flüssige Darstellung mit 120 FPS bei anspruchsvollen Mainstream-Spielen auf dem großen Innen-Display - eine Steigerung der Leistungsfähigkeit im Segment der faltbaren Smartphones.Für das Gerät stehen kabelgebundenes Laden mit 80 W und kabelloses Laden mit 66 W über HONOR SuperCharge[10] sowie kabelloses Reverse Charging zur Verfügung. Die unternehmenseigenen Systemtechnologien von HONOR - darunter der HONOR E2 Power Enhanced Chip und fortschrittliche Hochfrequenz-Optimierungen (RF) - maximieren die Energieeffizienz, sichern eine stabile Konnektivität und gewährleisten so ein vollumfängliches Flaggschiff-Erlebnis.Intelligente Bildverarbeitung und systemübergreifende ProduktivitätDas HONOR Magic V6 vereint intelligente Bildverarbeitung und Produktivität in einem Gerät. Ausgestattet mit dem HONOR AI Falcon Kamera-System bietet das Smartphone eine 50 MP Ultra-lichtempfindliche Hauptkamera, ein 64 MP Ultra-Sensing-Periskop-Teleobjektiv mit einem 1/2-Zoll-Sensor und einer optischen Bildstabilisierung nach CIPA-Standard (6,5 Blendenstufen) sowie eine 50 MP Ultraweitwinkelkamera[11]. Diese Kamerakonfiguration ist auf Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen, über große Distanzen und im Alltag ausgelegt. KI-basierte Funktionen[12] - darunter KI-Farb-Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color und KI-Bild-zu-Video 2.0 ergänzen das Kamerasystem durch Echtzeit-Optimierungen, cinematische Farbkorrekturen sowie eine intelligente Posing-Anleitung.Das HONOR Magic V6 läuft mit MagicOS 10 und stellt die bislang umfassendsten KI-Funktionen des Herstellers bereit. Die Suite der HONOR KI Agenten[13] - darunter der KI-Agent für Einstellungen, der KI-Agent für Fotos, KI-Vorschläge und KI-Bildschirmvorschläge - unterstützt bei der Erstellung von Inhalten, Arbeitsabläufen in Meetings, der Erkennung von Nutzerabsichten sowie kontextbezogenen Aktionen auf dem Bildschirm.Um die Nutzfläche des Innen-Displays optimal auszuschöpfen, führt HONOR mit Fast-Flex eine Funktion ein, die durch eine einfache Faltbewegung einen geteilten Bildschirmmodus (Dual-Split-Screen) aktiviert. Ergänzend dazu ermöglicht das PC-level Multi-Flex die mobile Nutzung eines extrabreiten Bildformats: Unterstützt durch die Vulkan-Grafik-Engine und eine Systemarchitektur auf Desktop-Niveau wird eine PC-ähnliche, flüssige Darstellung von bis zu drei Apps gewährleistet, während gleichzeitig Dateien mit einer Größe von über 1 GB verarbeitet werden können.Auch die Grenzen zwischen verschiedenen Betriebssystemen werden überwunden: Das HONOR Magic V6 realisiert über HONOR Share Verbindungen zu Apple-Geräten wie iPhone, Mac, AirPods und Apple Watch. Dies erlaubt Dateitransfers mit einem Fingertipp, das Teilen von Benachrichtigungen sowie die Nutzung von Dual-Screen-Workflows in Verbindung mit einem Mac. Zudem vereinfacht die Integration von Quick Share[14] den App-freien Datenaustausch zwischen Android- und kompatiblen Apple-Geräten.Integration von Google Gemini[15]Das HONOR Magic V6 ist mit Google Gemini ausgestattet, was Nutzern Interaktionen per Text, Sprache oder Bild erlaubt, um unterwegs schnelle Hilfe im Alltag zu erhalten. Über Gemini Live[16] können Anwender zudem den Kamera- oder Bildschirm teilen, um Fragen zu den angezeigten Inhalten zu stellen. Darüber hinaus lassen sich Termine absprechen, Aufgabenlisten verwalten oder Aktionen in verknüpften Apps ausführen.Das Gerät bietet zudem einen dreimonatigen, kostenlosen Testzugang zu Google AI Pro[17]. Dieser beinhaltet den Zugriff auf erweiterte Gemini-Funktionen, darunter die auf Veo 3.1 basierende Videogenerierung, die Bildgenerierung Nano Banana Pro, das KI-Filmwerkzeug Flow, den KI-Forschungsassistenten NotebookLM sowie 5 TB Cloud-Speicher.Farben, Preise und VerfügbarkeitDas HONOR Magic V6 ist in den Farben Rot, Gold, Weiß und Schwarz[18] erhältlich und kann ab dem 01. Juli 2026 um 16:00 Uhr über https://www.honor.com zu einem UVP von 2299,90 EUR erworben werden.Zum Verkaufsstart profitieren Schnellentschlossene von einem exklusiven Launch-Angebot über https://www.honor.com/de/phones/honor-magic-v6/buy/: Wer das HONOR Magic V6 im Zeitraum vom 01. Juli bis zum 31. Juli 2026 erwirbt, erhält das Device zum Sonderpreis von 1699,90 EUR. Zusätzlich gibt es beim Kauf im Aktionszeitraum das HONOR Pad 10 und den 24-monatigen Displayschutz als Gratis-Beigabe dazu. Das Angebot gilt ausschließlich für Abonnenten.Weitere Informationen sind zu finden im HONOR Online-Store unter www.honor.com.###[1] Daten stammen aus dem HONOR-Labor. Die Angabe von 8,75 mm bezieht sich auf die Dicke im gefalteten Zustand, die Angabe von 4,0 mm bezieht sich auf die Gehäusedicke des weißen Modells im entfalteten Zustand. Bei den Gesamtabmessungen sind die Schutzfolien des inneren und äußeren Displays sowie der hervorstehende Kamerabereich nicht berücksichtigt.[2] Daten stammen aus dem HONOR-Labor. Die Angabe von 219 g bezieht sich auf das Gewicht des weißen Modells ohne die innere Schutzfolie. Die tatsächlichen Werte können je nach Konfigurationen, Herstellungsprozessen und Messmethoden variieren. Maßgeblich ist das reale Gerät.[3] Das Smartphone ist nicht im professionellen Sinne wasserdicht. Es ist bei normalem Gebrauch spritzwasser-, wasser- und staubgeschützt. Die Überprüfung unter kontrollierten Laborbedingungen ergab eine Einstufung in die Schutzklassen IP68 und IP69 gemäß der (internationalen) IEC-Norm 60529. Der Schutz vor Spritzwasser, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann sich durch den alltäglichen Gebrauch verringern.[4] Aufgrund der abgerundeten Displayecken beträgt die Diagonale des Innen-Displays 7,95 Zoll (der tatsächlich sichtbare Bereich ist geringfügig kleiner) und die Diagonale des Außen-Displays 6,52 Zoll, gemessen als Standard-Rechteck (der tatsächlich sichtbare Bereich ist geringfügig kleiner). Da die Auflösung auf einem Standard-Rechteck basiert, ist die effektive Pixelanzahl etwas geringer.[5] Daten stammen aus dem HONOR-Labor.[6] Das Smartphone ist kein medizinisches Gerät und steht nicht zu Behandlungszwecken zur Verfügung.[7] Das HONOR Magic V6 ist mit einer 4320 Hz-PWM-Dimmtechnologie ausgestattet (Außen- und Innen-Display). Das Smartphone ist kein medizinisches Gerät und steht nicht zu Behandlungszwecken zur Verfügung.[8] Die typische Akkukapazität beträgt 6660 mAh, die Nennkapazität beläuft sich auf 6510 mAh.[9] Qualcomm und Snapdragon sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.[10] Die maximale kabelgebundene Ladeleistung von 80 W wird nur in Verbindung mit dem originalen HONOR SuperCharge-Ladegerät erreicht. Die kabellose Ladung mit 66 W erfordert das originale kabellose HONOR SuperCharge-Ladegerät. Entsprechende Ladegeräte sind separat erhältlich. Die tatsächliche Ladeleistung wird je nach Nutzungsszenario intelligent angepasst. Maßgeblich ist das tatsächliche Nutzungserlebnis.[11] 64 MP und 50 MP sind die Pixelwerte der Kamera. Die tatsächliche Pixelanzahl der Fotos kann je nach gewähltem Kameramodus variieren. Maßgeblich ist die tatsächliche Nutzungssituation. Die professionelle CIPA-Stabilisierung der Stufe 6,5 basiert auf CIPA-Teststandards.[12] Einzelne Features erfordern ein zukünftiges OTA-Upgrade.[13] Einzelne Features erfordern ein zukünftiges OTA-Upgrade.[14] Funktioniert mit kompatiblen Geräten. Geräte sind separat erhältlich. Google, Gemini und Quick Share sind Marken von Google LLC.[15] Google, Gemini und Quick Share sind Marken von Google LLC.[16] Die Nutzung von Gemini Live ist ab 18 Jahren und in ausgewählten Ländern sowie Sprachen möglich. Kompatibel mit bestimmten Funktionen und Konten. Internetverbindung erforderlich. Die Genauigkeit der KI-Antworten sollte unabhängig überprüft werden.[17] Google AI Pro und Gemini sind Marken von Google LLC. Mit dem Abschluss des Abonnements wird den Nutzungsbedingungen für Google One (https://one.google.com/terms-of-service?g1_landing_page=0) und AI Credits (https://one.google.com/terms-of-service) sowie den Angebotskonditionen (https://one.google.com/offer/freetrial?months=2&g1_landing_page=0) zugestimmt. Einzelheiten zur Datenverarbeitung sind in den Google-Datenschutzbestimmungen (https://policies.google.com/privacy) einsehbar. Es gelten die Nutzungsbedingungen. Das Angebot ist bis zum 25. November 2026 befristet und gilt ausschließlich für Personen ab 18 Jahren. Sofern das Abonnement nicht vor Ablauf des Testzeitraums gekündigt wird, fallen nach der Testphase die regulären Gebühren für Google AI Pro von monatlich 19,99 USD oder der jeweils landesspezifisch gültige Betrag (abzüglich eventueller Rabatte und zuzüglich anfallender Steuern) an. Eine Kündigung ist jederzeit möglich. Die Rückgabe des erworbenen Smartphones kann zur Stornierung des Abonnements führen. Die vollständigen Bedingungen sind abrufbar unter https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/honor-aip-3month-trial-2025.[18] Die verfügbaren Farben können je nach Region variieren.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/6305788