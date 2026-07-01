Hamburg (ots) -Drei Jahre nach der Tragödie um das Tauchboot "Titan" spricht Christine Dawood erstmals in einem deutschen Medium über den Verlust ihres Ehemanns Shahzada Dawood und ihres Sohnes Suleman. Die beiden Männer starben bei einem Tauchgang zum Wrack der "Titanic". Die gebürtige Rosenheimerin ist am Freitag, 3. Juli, um 18.45 Uhr live zu Gast bei "DAS! Rote Sofa" im NDR Fernsehen.Das Unglück löste ein weltweites Medieninteresse aus. Auf dem Roten Sofa schildert Christine Dawood ihre eigene Perspektive auf die Ereignisse und möchte die Menschen hinter den Schlagzeilen sichtbar machen. Im Gespräch berichtet sie von den letzten Momenten vor dem Tauchgang, den traumatischen 96 Stunden an Bord des Suchschiffes während der Rettungsmission sowie von der schweren Zeit danach.Dabei gibt sie persönliche Einblicke in ihre Trauer und den Umgang mit einem Verlust, der weltweit öffentlich begleitet wurde. Außerdem erzählt sie von ihrem Weg zurück ins Leben. Eine besondere Bedeutung hatte dabei das Projekt "Pathway of Light" - eine rund 3.000 Kilometer lange Gedenkwanderung für ihren Sohn Suleman. Die Reise wurde für sie zu einem wichtigen Schritt auf der Suche nach einer neuen Identität und einem Leben, in dem neben der Trauer wieder Hoffnung und Zuversicht Platz finden.Am 18. Juni 2023 starben Shahzada Dawood und sein 19-jähriger Sohn Suleman im Tauchboot "Titan" bei einem Tauchgang zum Wrack der Titanic. Neben den beiden befanden sich der Betreiber des Tauchboots Stockton Rush, der britische Unternehmer Hamish Harding sowie der französische "Titanic"-Experte Paul-Henri Nargeolet an Bord. Nachdem der Kontakt zur "Titan" rund zwei Stunden nach dem Start abgerissen war, begann eine tagelange Suchaktion. Die Trümmerteile des Tauchboots wurden in etwa 3.800 Metern Tiefe auf dem Meeresboden entdeckt, etwa 500 Meter vom Wrack der 1912 gesunkenen "Titanic" entfernt.Sendetermin: "Das! Rote Sofa" mit Christine Dawood ist am Freitag, 3. Juli, um 18.45 Uhr live im NDR Fernsehen zu sehen und anschließend in der ARD Mediathek verfügbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6305787