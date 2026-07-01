Baden-Baden (ots) -Baden-Baden. Der SWR bündelt alle Aktivitäten rund um die Weiterentwicklung des Programmportfolios und die Identifikation neuer Innovationspotenziale in einer neuen Hauptabteilung Portfolio und Innovation. Die Leitung übernimmt zum 1. Juli 2026 Alina Schröder.Ziel ist es, die unterschiedlichen Inhalte und Formate des SWR optimal aufeinander abzustimmen, um den Anforderungen eines vielfältigen Publikums gerecht zu werden. Dabei steht nicht nur die Qualität der Inhalte im Fokus, sondern auch deren Verfügbarkeit auf allen relevanten Kanälen - von klassischen Rundfunkangeboten bis hin zu digitalen Plattformen.SWR Programmdirektorin Kultur Anke Mai"Alina Schröder überzeugt mit ihrer Erfahrung als Programmmacherin ebenso wie mit ihrem modernen Führungsstil: Sie schafft es, Menschen zu begeistern, kluge Ideen gemeinsam mit dem Team zu entwickeln und umzusetzen und so innovative Wege zu beschreiten. Auf diese Weise können wir nah an den Bedürfnissen des Publikums unser SWR Portfolio gestalten und den Menschen im Südwesten Programme und Formate anbieten, die sie schätzen und denen sie vertrauen."SWR Intendant Kai Gniffke"Alina Schröder ist eine Führungspersönlichkeit, die journalistische Qualität, digitale Kompetenz und einen klaren Blick auf das Publikum verbindet. Sie ist genau die Richtige, damit der SWR auch in Zukunft verlässlich Orientierung bietet - relevant, innovativ und nah bei den Menschen."Hauptabteilungsleiterin Alina Schröder"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben - besonders darauf, gemeinsam mit einem Team über alle Direktionen hinweg ein Angebot der Zukunft zu entwickeln, das unsere wertvolle journalistische Arbeit in den Mittelpunkt stellt, auf den Bedürfnissen unserer Nutzerinnen und Nutzer basiert und gleichzeitig innovative Antworten auf sich weiter verändernde Rahmenbedingen findet. Das wird bestimmt nicht immer leicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das zusammen schaffen."Vita Alina SchröderAlina Schröder wurde 1985 in Koblenz geboren. 2010 schloss sie ihr Magisterstudium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn erfolgreich ab. Von 2011 - 2012 absolvierte sie ein journalistisches Volontariat im SWR. Im Anschluss hieran übernahm sie Aufgaben im SWR als Redakteurin bei DASDING und war von 2017 bis 2021 Programmchefin bei DASDING. Von 2022 bis 2024 übernahm sie die Geschäftsführung der ARD-Koordination Junge Angebote und arbeitet seit 2025 im Innovationsmanagement des SWR an der Strategie- und Organisationsentwicklung des Unternehmens mit.Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/alina-schroederNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt:Carina Eckert, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6305804