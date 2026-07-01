Bremen. (ots) -Neu im Team ist Gudrun Engel. Aktuell ist sie als ARD-Korrespondentin in Washington präsent, doch ihre journalistische Reise begann dort, wo Geschichten noch ganz nah am Leben sind: in der regionalen Berichterstattung, mit Stationen bei der Zeitung, im Hörfunk und im Fernsehen. Gudrun Engel wird Mitglied der Jury und übernimmt die Moderation der Preisverleihung.Beim Bremer Fernseh- und Digitalpreis sucht die ARD die besten regionalen Ideen aus Fernsehen, digitalen Projekten und neuen Formaten. Sowohl TV-Beiträge als auch journalistische Ideen in Smart-Apps oder neue Digital-Formate haben die Chance auf eine Auszeichnung - wichtig ist: Sie müssen regional sein.Eingeladen sind nicht nur öffentlich-rechtliche Sender, sondern auch private deutsche sowie deutschsprachige ausländische Sender oder Anbieter können ihre Filme und Projekte zum Wettbewerb einreichen.Gesucht werden Beiträge in den Kategorien:- Bestes aktuelles Video- Beste Leistung vor der Kamera- Beste investigative Leistung- Bestes regionales Mediathek-Format- Bestes regionales Social-Video- Das kreative Storytellingund- "Nah dran" - der PublikumspreisDie Sender und Anbieter können ihre herausragenden Produktionen - Beiträge, Magazine, Moderationen, Projekte - aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 beim Regionalwettbewerb der ARD unter www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de (https://www.radiobremen.de/events/bremer-fernseh-und-digitalpreis/) einreichen. Dort sind auch die weiteren Einreichungsbedingungen zu finden. Einsendeschluss ist der 19. August 2026.Über die Nominierung entscheidet eine Fach-Kommission mit erfahrenen Fernseh- und Digital-Journalistinnen und -Journalisten aus den Landesrundfunkanstalten der ARD sowie aus der ARD Mediathek.Die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernseh- und Digitalpreis werden am Freitag, 13. November 2026, in Bremen gekürt. Moderiert wird die Gala von Gudrun Engel.Am Nachmittag vor der Gala findet das traditionelle Werkstattgespräch in Zusammenarbeit mit der ARD-ZDF-Medienakademie statt.Bremer Fernseh- und DigitalpreisDer Bremer Fernseh- und Digitalpreis, der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus, kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später auch regionalen Web-Produktionen, digitalen Projekten und Formaten. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen.Die Jurymitglieder sind- Hans Helmich (Vorsitz)- Clare Devlin- Gudrun Engel- Andreas Jölli- Inga Mathwig- Christian Mößner- Anja WeckmannFotos können bei ARD Foto (https://office.ard-zdf-box.de/9.3.1-465eed787ed47b9ccb2b2f89f0d74d47/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=9.3.1-10&lang=de-DE&customer=ONLYOFFICE&headerlogo=https%3A%2F%2Fshare.ard-zdf-box.de%2Fthemes%2Fard-zdf-box-theme%2Fcore%2Fimg%2Flogo-ivz-white.svg&type=desktop&frameEditorId=iframeEditor&isForm=false&compact=true&parentOrigin=https://share.ard-zdf-box.de&uitheme=theme-system&fileType=docx) abgerufen werdenPressekontakt:Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6305801