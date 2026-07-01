Wilhelmshaven (ots) -Wilhelmshaven - Die Fregatte "Nordrhein-Westfalen" wird am Samstag, den 4. Juli 2026, um 10 Uhr in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückkehren. Die Fregatte war im multinationalen Einsatzverband UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) vor der Küste des Libanon eingesetzt."Mit der Rückkehr der Fregatte 'Nordrhein-Westfalen' endet für uns der UNIFIL-Einsatz und damit zugleich der erste Auslandseinsatz für Schiff und Besatzung. Hinter uns liegen fast sechs Monate auf See, geprägt von einem anspruchsvollen Auftrag verbunden mit einer herausfordernden Sicherheitslage in der Region", sagt der Kommandant, Fregattenkapitän Rico Geisler. Ziel des Einsatzes ist es, die libanesischen Streitkräfte bei der Überwachung ihrer Seegrenze zu unterstützen und so zur Stabilität der Region beizutragen. Darüber hinaus wird die Ausbildung der libanesischen Marine kontinuierlich begleitet und gefördert.Neben ihrem Kernauftrag war die Fregatte vor der libanesischen Küste an zahlreichen multinationalen Übungen mit Kräften der UNIFIL-Mission sowie NATO-Partnern beteiligt. Der Einsatz wurde zudem durch die sicherheitspolitischen Entwicklungen und Konflikte in der Region geprägt. Die enge Zusammenarbeit auf See stärkte nicht nur die operativen Fähigkeiten aller beteiligten Kräfte, sondern vertiefte zugleich die internationale Kooperation und das gegenseitige Vertrauen.An Bord erwies sich der Zusammenhalt als verlässliches Fundament für einen erfolgreichen Einsatz. "Ich bin stolz auf die Leistungen meiner Besatzung. Sie hat eindrucksvoll bewiesen, dass auch unter schwierigen Bedingungen jederzeit auf sie Verlass ist, und durch ihr Engagement einen wertvollen Beitrag zum Erfolg der UNIFIL-Mission geleistet", resümiert der Kommandant. "Jetzt freuen wir uns auf die Rückkehr in die Heimat und das Wiedersehen mit unseren Familien, Angehörigen und Freunden", führt er weiter aus.Die Fregatte "Nordrhein-Westfalen" hat während des Einsatzes etwa 22.000 Seemeilen zurückgelegt, das entspricht fast 41.000 Kilometern. Das Schiff kehrt mit rund 160 Soldatinnen und Soldaten, einschließlich eingeschiffter Bordeinsatzkräfte des Seebataillons, nach Wilhelmshaven zurück.HintergrundinformationenFregatte Klasse F125Mit den Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse verfügt die Marine über insgesamt vier der modernen Kriegsschiffe. Der neu konzipierte Fregattentyp ist aus den deutschen Einsatzerfahrungen der vergangenen Jahrzehnte entstanden - und auf Gegenwart und Zukunft von Stabilisierungseinsätzen ausgelegt. Zum Aufgabenspektrum der Klasse F125 gehört so vor allem die Seeraumüberwachung in Krisenregionen weltweit.Mehr Informationen unter:https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/baden-wuerttemberg-klasse-f125-fregattenUNIFILDie United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ist eine Friedensmission der Vereinten Nationen im Libanon, die 1978 eingerichtet wurde, um den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon zu überwachen und zur Stabilität in der Grenzregion beizutragen. Ein Teil der Mission besteht aus Marinesoldaten der UN-Seestreitkräfte, deren Aufgabe es ist, die libanesische Küste zu überwachen, Waffenschmuggel über den Seeweg zu verhindern und die libanesische Marine beim Aufbau und bei der Ausbildung ihrer Fähigkeiten zur maritimen Grenzsicherung zu unterstützen.Mehr Informationen unter:https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/mittelmeer-unifil-irini-sea-guardian/die-bundeswehr-im-libanonHinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Fregatte "Nordrhein-Westfalen" kehrt aus dem UNIFIL Einsatz zurück" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Samstag, den 4. Juli 2026. Eintreffen bis spätestens 9:15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 3. Juli 2026, 10 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle Nordsee, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421 68 5800/6163E-Mail: markdopizastnordsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6305799