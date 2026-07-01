Dieser Titel hat bereits eine spektakuläre Neubewertung hinter sich, doch der Rücksetzer der vergangenen Wochen könnte nur die nächste Einstiegschance geliefert haben. Entscheidend ist jetzt: Die operative Story wird stärker, der Chart dreht wieder nach oben - und aus prall gefüllten Auftragsbüchern kann jetzt der Stoff für neue Höchststände entstehen.Fundamental bleibt die Lage stark. Die Auftragsbücher sind voll, in mehreren Bereichen reicht die Nachfrage über die verfügbaren Kapazitäten hinaus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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