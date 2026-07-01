Mehr Investitionen in Deutschlands Freibäder fordert der Tourismus-Koordinator der Bundesregierung - wofür und wogegen hat der Parteienstaat eigentlich keinen Koordinator oder Beauftragten? - Christoph Ploß, CDU: "Freibäder dürfen in Deutschland nicht zum Luxus werden, sie gehören zur Grundausstattung für Familien … Deutschland braucht daher eine Freibad-Offensive" (Funke). Die Kommunen sollten die vom Bund bereitgestellten Infrastrukturmittel auch D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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